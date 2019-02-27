CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Batman'da
1 saat önce
Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Batman'ın Sason ilçesinde partisinde düzenlenecek olan mitinge katılmak üzere Batman'a geldi.
Cumhuriyet Halk Partisi(CHP
) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, Batman
'ın Sason
ilçesinde partisinde düzenlenecek olan mitinge katılmak üzere Batman'a geldi.
Batman Havalimanında partililerce karşılanan Kılıçdaroğlu, karayolu ile Sason ilçesine geçti.
Kılıçdaroğlu, beraberinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan
ile birlikte Sason Belediye Başkanı ve CHP Sason belediye başkan adayı Cuma Uçar
'ı belediyede ziyaret ettikten sonra, ilçe meydanında halka hitap edecek.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 04:16 Kaynak: AA
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