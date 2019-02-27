Son Dakika Haberleri: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Batman'da

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Batman'da

1 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Batman'ın Sason ilçesinde partisinde düzenlenecek olan mitinge katılmak üzere Batman'a geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Batman'ın Sason ilçesinde partisinde düzenlenecek olan mitinge katılmak üzere Batman'a geldi.

Batman Havalimanında partililerce karşılanan Kılıçdaroğlu, karayolu ile Sason ilçesine geçti.

Kılıçdaroğlu, beraberinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan ile birlikte Sason Belediye Başkanı ve CHP Sason belediye başkan adayı Cuma Uçar'ı belediyede ziyaret ettikten sonra, ilçe meydanında halka hitap edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 04:16 Kaynak: AA

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