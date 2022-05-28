CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu "Belediye Başkanları Çalıştayı"nda konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, demokrasiden ve barıştan yana olan tabloyu büyütmeye ihtiyaç olduğunu belirterek, "Biz, beraber olmak zorundayız. Kavgadan uzak durmak zorundayız. Beraber olursak hızlı büyüdüğümüzü göreceksiniz. Türkiye büyük bir ülke." dedi.

Van'ın Edremit ilçesindeki bir otelde CHP'li belediye başkanlarının katılımıyla düzenlenen "Belediye Başkanları Çalıştayı"nda konuşan Kılıçdaroğlu, sorunların farkında olduklarını ve bunları beraber çözmeyi amaçladıklarını söyledi.

Akılcı politikalarla sorunları çözmek istediklerini ve bunları çözerken kimsenin kimliğine, inancına, yaşam tarzına kilitlenmeden, insanı insan olarak gören ve insanı bir değer olarak kabul edip o çerçevede sorunları çözmeye kilitlenen bir hedeflerinin olduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, Van'ın sanayi, tarım ve turizm açısından önemli bir kent olduğunu ifade etti.

İlde sınır ticaretinin çok önemli yer edindiğini ve bunu geliştirmek için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini vurgulayan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"İktidarımızda Van'ın nasıl büyüdüğünü, nasıl geliştiğini, bölgenin nasıl kültür, sanayi, üretim, turizm merkezi olduğunu herkes görecek. Vanlılara söz veriyoruz. Sadece Vanlıların değil, Türkiye'nin kaderini değiştireceğiz. Herkesin huzur içinde yaşadığı bir ülke inşa edeceğiz. Altı liderin bir araya gelip konuştuğu ve kamuoyuyla paylaştığı güçlendirilmiş parlamenter sistem metninde, kayyum uygulamasına son vereceğimizi, seçimle gelenin seçimle gideceğini, millet iradesine saygı duymanın demokrasinin bir gereği olduğu ifade edildi."

Kılıçdaroğlu, CHP'li 248 belediye başkanıyla ülkedeki nüfusun yüzde 51'ine hizmet ettiklerini dile getirdi.

"Bu ülkeyi sevenler beraber olmak zorundadırlar"

"Türkiye'de ciddi sorunların olduğunu biliyoruz. Paramiliter güçlerle kendilerine yeni alanlar açtıklarını da farkındayız." diyen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"SADAT ve benzeri kuruluşlar bunlardan biri. Şöyle bir ifade kullanmış, 'Bu vatanı Türkiye düşmanlarıyla iş birliği yapanlara sandıkta teslim etmeyiz' yani 'demokrasiye inanmıyoruz' diyorlar. Senin boyunu, posunu görmek isterim. Sen bu lafı ediyorsan, arkanda birileri var ve bunlara güveniyorsan asla ve asla ona güvenmeyeceksin. Güveneceğin birisi varsa onlar da Kuvayımilliyecilerdir. Bu ülke sahipsiz değildir."

Kılıçdaroğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Komşu ülkelerle ilişkilerin gelişmesini istiyorsanız bize katılacaksınız. Düşüncesinden dolayı hiç kimsenin hapse atılmasını istemiyorsanız, Selahattin Demirtaş'ın, Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız. Devletin adaletle, erdemle, bilgi ve birikimle yönetilmesini istiyorsanız bize katılacaksınız. Hiçbir vatandaşın kimliğinden, inancından, yaşam tarzından suçlanmasını ya da ötekileştirilmesini istemiyorsanız bize katılacaksınız. Bu ülkeyi sevenler beraber olmak zorundadırlar, bu ülke için çalışmak isteyenler beraber olmak zorundadırlar. Toplumun her kesiminin kucaklanmasını istiyorsanız bize katılacaksınız."

CHP iktidarında Türkiye'nin nasıl büyüdüğünü ve saygın bir ülke haline geldiğini herkesin göreceğini anlatan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Demokrasiden ve barıştan yana olan tabloyu büyütmeye ihtiyacımız var. Biz, beraber olmak zorundayız. Kavgadan uzak durmak zorundayız. Beraber olursak hızlı büyüdüğümüzü göreceksiniz. Türkiye büyük bir ülke. Saman, şeker, mercimek, et, hayvan ithal edilmesini istemiyoruz. Bizim insanımız üretecek, bunu istiyoruz. Bunları toplum için, halkımız için istiyoruz. Bu açıdan bütün vatandaşlarıma tekrar seslenmek istiyorum. Evet Türkiye'de bir sorun var. Evlerde huzursuzluk, işsizlik var, bilim insanları yurt dışına çıkmak istiyor. Bir dönüşüme ihtiyacımız var. Bir ayağa kalkmaya çalışmaya, alın teri dökmeye ihtiyacımız var. Bunu beraber birlikle yapacağız."

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının ardından çalıştay, basına kapalı devam etti.