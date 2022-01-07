CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü'nde Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da 16 milyon insana hizmet götürüldüğünü belirterek, "Gerçekten de hiçbir ayrım yapmadan, kişilerin inançları, kimlikleri, siyasal görüşleri, yaşam tarzları ayrımını yapmadan bütün İstanbul'u kucaklamak bizim görevimizdir." dedi.

Kılıçdaroğlu, "Beylikdüzü Belediyesi 14 Tesis ve 20 Park Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni"nde konuştu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun öz güvenlerinin yüksek olduğunu, yaptıkları işi çok iyi bildiklerini söyledi.

Kılıçdaroğlu, iki belediye başkanının da sorunları nasıl çözeceklerini, kaynakları nasıl oluşturacaklarını bütün ayrıntılarıyla anlattıklarını belirterek, "Bu başarıları hazmedemeyenler var. Engel çıkarmak isteyenler var. Birisini az önce Ekrem Bey biraz da esprili bir dille anlattı. Halka hizmet etmek istiyorsunuz. Hizmetin halka ulaşmasını istiyorsunuz. Kaynağı yaratmışsınız, imkanınız var ama engellemeye çalışıyorlar. Belediye başkanı arkadaşlarıma şunu söyledim. Bunların görevi engel çıkarmak. Bizim görevimizde engeli aşmak. Dolayısıyla hangi engeli çıkarırlarsa çıkarsınlar haklı olduğumuz sürece bütün engelleri aşıp halka ulaşacağız ve hizmeti götüreceğiz." diye konuştu.

Bu bağlamda Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık'ın ilçede güzel bir miras devraldığını aktaran Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Kütüphane gezdik, diğer alanları gezdik. Beylikdüzü'ne defalarca geldim ve dolayısıyla Beylikdüzü halkı aslında son derece şanslı. İstanbul halkı sonra şanslı olmaya başladı. 16 milyon insana hizmet götürülüyor. Gerçekten de hiçbir ayrım yapmadan, kişilerin inançları, kimlikleri, siyasal görüşleri, yaşam tarzları ayrımını yapmadan bütün İstanbul'u kucaklamak bizim görevimizdir. Halkçıların görevidir. Dolayısıyla biz bütün İstanbul'u kavradığımız, kucakladığımız, ayrım yapmadığımız zaman ülkeyi nasıl daha sağlıklı, nasıl daha tutarlı, nasıl daha kararlı, nasıl daha itibarlı bir yönetime kavuşturacağımızı artık Mısır'daki sağır sultanın da duymasını istiyoruz ve duyuracağız bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. Engeller çıkarıyorlar mı? Onların görevi engel çıkarmak, bizim görevimiz de engelleri aşmak olacak."

"Çocuğa yapacağımız her yatırım çok değerli"

Kreş konusuna çok önem verdiğini, çünkü ailelerin küçük çocuklarını bırakabilecekleri yer bulmakta zorlandıklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Düşünün bir kadının pazara, taziyeye, komşuya gitme hakkı var, kenti gezmeye hakkı var ama çocuğunu bırakabileceği, karnını doyurabileceği, sosyalleşebileceği, arkadaşlarıyla oturup konuşacağı, tartışacağı, müzik öğreneceği bir alanı yaratmamız lazım. İstanbul'un buna çok ihtiyacı var. O nedenle kreş konusunda atılan her adım olağanüstü değerli bir adımdır. Çünkü annelerin, ailelerin en çok değer verdiği kendi çocuklarıdır." şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu, çocuğun aslında bütün ailelerde en değerli varlık olarak önlerine çıktığını dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dolayısıyla çocuğa zihinsel gelişmesinden bedensel gelişmesine kadar yapacağımız her yatırımın çok değerli olduğunu biliyoruz. Buradan kısaca bir çağrı yapmak isterim aslında, engel çıkarmasınlar, engelleri aşarız. Gölge etmesinler, güneşi mutlaka doğururuz. Şu anda herkes şunu çok iyi bilmeli, özellikle bizim belediye başkanlarımıza engel çıkaranlar şunu çok iyi bilmeli, karanlığın zifirisindeyiz ama güneşin doğmasına çok yakınız. Dolayısıyla engel çıkaracaklar, engel çıkarmak isteyenler mutlaka bunun hesabını yeri ve zamanı gelince vereceklerdir. Çünkü belediye başkanına engel çıkarmak halka engel çıkarmak demektir. Halkın belediyeden hizmet almamasını sağlama yönünde adım atmak demektir. Bunların tamamını bitireceğiz ve göreceksiniz güzel bir Türkiye'yi hep birlikte yeniden ama yeniden barış içinde inşa edeceğiz.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımıza yönelik olarak yapılan haksız suçlamalar var. Bütün dünya bu suçlamaların tamamının haksız olduğunu biliyor ama unuttukları bir şey var, bu ülkenin, insanlığın ferasetine güveniyorum, vicdanına güveniyorum."

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Beylikdüzü'nün bu hizmetlerle buluşmasından gurur duyduğunu dile getirerek, bugün İstanbul'a çeşitli hizmetleri kazandırdıkları bir günü yaşadıklarını söyledi.

Kentin 39 ilçesine hizmet götürme noktasında hassas davrandıklarını ifade eden İmamoğlu, toplumun aradığı hizmet duygusunu onlara sunan bir anlayışla hareket ettiklerini kaydetti.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da bugün açılışı yapılan ve temeli atılan eserler ile daha önce yapımına başlanan projelerle ilgili bilgi verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile kurdele keserek eserlerin açılışını ve temel atma törenini gerçekleştirdi.

Kılıçdaroğlu, Belediye İş Sendikası 2 No'lu Şube Başkanı Savaş Doğan ile görüştü

Bakırköy Belediyesindeki toplu iş sözleşmesinde zam yapılmaması gerekçesiyle başlattıkları grevi 75 gündür sürdüren Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Belediye-İş) İstanbul 2 No'lu Şubesi üyeleri, toplu açılış ve temel atma törenin yapıldığı alanda protesto yaptı.

"Hak, hukuk, adalet", "75 gündür Bakırköy'de grev var", "Davamız ekmek davasıdır" sloganları atan sendika üyeleri, Kılıçdaroğlu'nun alandan çıkışını bekledi.

Kılıçdaroğlu, görüşme yapmak için Belediye İş Sendikası 2 No'lu Şube Başkanı Savaş Doğan'ı çağırdı.

Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesi sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Doğan, şu bilgileri paylaştı:

"75 gündür Bakırköy'de bir grevdeyiz. 25 Ekim'de greve çıktık. Belediye başkanının sıfır zam dayatmasıyla bugün 75. günündeyiz. Genel Başkan Sayın Kılıçdaroğlu'nun katıldığı bir açılış programında Bakırköy'deki yaşanan olayları kendisine aktardık. Yanında İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu da vardı. Genel Başkan notlarını aldı. En kısa sürede taleplerimizi de alarak çözeceğini bize söyledi ve biz de arkadaşlarımızla şu anda buradan ayrılıyoruz. Bizim 2020 yılına ait enflasyon artı, refah payı, 2021'e ait enflasyon talebimiz artı refah payı, 2022 için de enflasyon talebimiz vardı. Sayın Genel Başkan o şekilde not alarak, bu olayı en kısa sürede çözeceğini söyledi. Bugün Sayın Bakırköy Belediye Başkanı'nı çağırarak görüşüp bu işi çözeceklerini söylediler."