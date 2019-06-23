CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Bize destek veren AK Parti'li, ülkücü, MHP'li, HDP'li, Saadet'li...
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Bize destek veren AK Parti'li, ülkücü, MHP'li, HDP'li, Saadet'li kardeşlerime yürekten teşekkür ediyorum.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 09:16 Kaynak: AA
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Bize destek veren AK Parti
'li, ülkücü, MHP
'li, HDP'li, Saadet'li kardeşlerime yürekten teşekkür ediyorum."
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