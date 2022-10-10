Kılıçdaroğlu, Boston'da Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nü ziyaret etti (1)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'deki temaslarının ilk gününde Boston kentinde Massachusetts Technology Institute'de (MIT) bilimsel çalışmalar yapan Türk profesörler ve öğrencilerle görüştü.

Kılıçdaroğlu, MIT Media Lab binasında ilk olarak Dr. Canan Dağdeviren'in çalışma ofisine konuk olarak, yürütülen bilimsel çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, daha sonra, yürüyerek üniversite yakınındaki bir restorana geçti. Heyet, burada MIT'deki Türk öğrencilerle yemekli toplantı yaptı.

Ziyaret, görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti.

Kılıçdaroğlu'nun, daha sonra, MIT Koch Cancer Institute'yü ziyaret ederek bazı Türk profesörlerle görüşmeler yapması bekleniyor.

Bu arada, Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Boston'da güne çok verimli bir toplantı ile başladık. Dünyanın en parlak bilim insanlarından Dr. Canan Dağdeviren ile çığır açan biyomedikal çalışmalarını konuştuk. Türkiye'nin bilimde dünya ile rekabet edebilmesi Cumhuriyet'in İkinci Yüzyılı vizyonumuzun kalbinde yer alacak." ifadeleri yer aldı.