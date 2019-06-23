CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Bu ülkenin insanı baskıdan yana değil demokrasiden yana tercihini koydu, demokrasiyi şahlandırdı."

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum: Her şey çok güzel olacak demiştik, oldu