CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Bu ülkenin insanı baskıdan yana değil demokrasiden yana tercihini...
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Bu ülkenin insanı baskıdan yana değil demokrasiden yana tercihini koydu, demokrasiyi şahlandırdı.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Bu ülkenin insanı baskıdan yana değil demokrasiden yana tercihini koydu, demokrasiyi şahlandırdı."
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 09:15 Kaynak: AA
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