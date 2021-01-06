Kılıçdaroğlu: "Bu ülkeye gerçekten demokrasiyi getireceğiz" - Son Dakika

Kılıçdaroğlu: "Bu ülkeye gerçekten demokrasiyi getireceğiz"

06.01.2021 19:55

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Herkese sözüm var, bu ülkeye gerçekten demokrasiyi getireceğiz.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Herkese sözüm var, bu ülkeye gerçekten demokrasiyi getireceğiz." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamada yakınlarını kaybedenlerden birinin duruşma sonrası yaptığı açıklamaya ilişkin görüntüyü paylaştı.

Sakarya'daki annelerin feryatlarını, çığlıklarını dinlediğini belirten Kılıçdaroğlu, "Adalet istiyorlar, hak istiyorlar, hukuk istiyorlar, bu memlekette huzur içinde yaşamak istiyorlar." ifadesini kullandı.

İstanbul'daki öğrencilerin de hak, hukuk ve adalet istediğini aktaran Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Onlar da okumak istiyorlar. Herkese sözüm var, bu ülkeye gerçekten demokrasiyi getireceğiz. Gerçekten adaleti, hukuku getireceğiz. Feryatlar artık son bulmalı, bu memlekette feryat olmamalı. Açlık olmamalı, yoksulluk olmamalı. Mahkemeler sadece ve sadece adalet dağıtmalı. Yoksulun da hakkını, hukukunu savunmak bizim görevimiz. Bizim namus borcumuz. Bu ülkede, fakirin, fukaranın hakkı yok mu? Sadece parası olanların mı hakkı var? Herkesin hakkını, hukukunu sağlayacağız. Bu düzeni değiştireceğiz, adaletli bir düzeni inşa edeceğiz."

Kılıçdaroğlu: Bu ülkeye gerçekten demokrasiyi getireceğiz
Kılıçdaroğlu: Bu ülkeye gerçekten demokrasiyi getireceğiz
Kılıçdaroğlu: Bu ülkeye gerçekten demokrasiyi getireceğiz
Kılıçdaroğlu: Bu ülkeye gerçekten demokrasiyi getireceğiz

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Sakarya, Adalet, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu: 'Bu ülkeye gerçekten demokrasiyi getireceğiz' - Son Dakika


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