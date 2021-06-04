Kılıçdaroğlu, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Başkanı Karadayı ile görüştü - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Başkanı Mustafa Karadayı ile görüştü.

CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun Ahmedov ile Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlhan Küçük ve AP Milletvekili İlhan Küçük'ten oluşan heyeti, parti genel merkezinde kabul ettiği belirtildi.

Kılıçdaroğlu'na Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun ile Bursa Milletvekili Yüksel Özkan eşlik etti.