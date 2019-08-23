Son Dakika Haberleri: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Burhaniye'de
Son Dakika Politika Haber

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Burhaniye'de

16 dakika önce

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Burhaniye'deBALIKESİR - Balıkesir'de temaslarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Burhaniye ilçesine geldi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Burhaniye'de

BALIKESİR - Balıkesir'de temaslarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Burhaniye ilçesine geldi.

Kılıçdaroğlu, Burhaniye ilçesinde CHP'li Burhaniye Belediyesi'ni ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'nu Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ve çok sayıda partili karşıladı. Makam odasında gerçekleşen ziyarette Kemal Kılıçdaroğlu, ilçe hakkında bilgi aldı. Kılıçdaroğlu, daha sonra Gömeç ilçesindeki ziyaretleri için ilçeden ayrıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Balıkesir, Burhaniye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 11:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'li vekil Taşçıer, Bakan Pakdemirli'nin yangın söndürme uçakları ile ilgili sözlerine videolu yanıt verdi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Emine Bulut açıklaması AK Parti'nin 7. Olağan Kongre tarihi belli oldu Emine Bulut'u öldüren Fedai Baran'dan kan donduran sözler: Hayvan kestim

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.8.2019 00:00:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Burhaniye'de
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]