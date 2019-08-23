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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Burhaniye Kültür, Sanat Festivali ve 3 Edremit Kitap Fuarı'na...

14 dakika önce

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Burhaniye Kültür, Sanat Festivali ve 3 Edremit Kitap Fuarı'na katıldıBALIKESİR - Balıkesir'de bir dizi ziyarette bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 30. Burhaniye Kültür, Sanat Festivali ve Edremit ilçesinde 3. Edremit Kitap Fuarı'na katıldı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Burhaniye Kültür, Sanat Festivali ve 3 Edremit Kitap Fuarı'na katıldı

BALIKESİR - Balıkesir'de bir dizi ziyarette bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 30. Burhaniye Kültür, Sanat Festivali ve Edremit ilçesinde 3. Edremit Kitap Fuarı'na katıldı.

Burhaniye'nin İskele Mahallesinde Demokrasi Parkı açılışına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra Ören Meydanı'nda 30. Burhaniye Kültür, Sanat Festivali'ne katıldı. Standları gezen Kılıçdaroğlu ardından Edremit ilçesindeki 3. Edremit Kitap Fuarına katıldı. Halka seslenen Kılıçdaroğlu "Bizim kavgamız milletin iradesiyle gelmiş kişilerin hangi partiden olursa olsun, hangi görüşten olursa olsun milletin iradesine darbe vurarak görevlerinden alınmalarını doğru bulmadığımızı ifade etme kavgasıdır. Biz bunu söylüyoruz" dedi.

Kılıçdaroğlu anayasa konusuna değinerek, "Cumhuriyeti hep birlikte demokrasiyle taçlandıracağız. Bunun mücadelesini vereceğiz. Anayasayı değiştireceğiz. Daha demokratik bir anayasa. Hukuk sistemini değiştireceğiz. Daha demokratik bir hukuk sistemi. Diyorlar ki 'Nasıl bir anayasa istiyorsun' Çok açık. Darbe hukukundan arınmış bir anayasa. Çağdaş bir anayasa. Herkesin düşüncelerini özgürce ifade ettiği bir anayasa. Kimse düşüncesini ifade etti diye hapse girmediği rejimin adını istiyoruz biz. Demokrasi istiyoruz. Bunu yaptığımız zaman görevimizi yapmış olacağız" diye konuştu.

Konuşmanın ardından Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan katılımlarından dolayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti. Kılıçdaroğlu daha sonra Balıkesir Koca Seyit Havalimana giderek uçak ile Balıkesir'inden ayrıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Sanat festivali, Burhaniye, Edremit, Politika

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 11:46 Kaynak: İHA
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