CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Bursa'da esnafı ziyaret etti - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Bursa'da esnafı ziyaret etti

26.03.2021 16:13
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Bursa'da esnafı ziyaret etti, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli açılış ve etkinliklere katılmak üzere geldiği Bursa'da esnaf ziyaretinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli açılış ve etkinliklere katılmak üzere geldiği Bursa'da esnaf ziyaretinde bulundu.

Osmangazi ilçesi, Emek Mahallesi'ndeki ziyaretleri esnasında kendisinden iş bulunmasını isteyen bir vatandaşı dinleyen Kılıçdaroğlu, "Bu memlekette 10 milyon işsiz var. Bunun 1 milyonundan fazlası üniversite mezunu. Böyle bir tablo çıktı ama düzelteceğiz inşallah, beraber düzelteceğiz." dedi.

Bir kahvehaneyi ziyaret eden Kılıçdaroğlu'na burada çay ikram edildi. Kahvehane işletmecisiyle sohbet edip sorunlarını dinleyen Kılıçdaroğlu, "Özellikle kahvehane işletenlerin derdini çok iyi biliyorum. Kahvehanelerin açık olması, toplumun huzura kavuşması gerekir. İnsanlar gelecek, oturacak, konuşacak, siyaseti konuşacak. Çayını kahvesini içip oyununu oynayarak stresini atacak." diye konuştu.

Balıkçılara da "hayırlı işler" dileyen Kılıçdaroğlu'na burada vatandaşlar ve esnaf ilgi gösterildi. Kılıçdaroğlu, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ziyaretlerine devam eden Kılıçdaroğlu, "(Virüs var, toplantılar olmasın) diyorsunuz ama bu durum nedir Sayın Başkanım?" diye kendisine tepki gösteren kişiye "Burası açık alan. Ben toplamadım. Ben esnafın dükkanına yalnız girmeye çalışıyorum." ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu, vatandaşın ziyaretlerdeki kalabalığın durumunu vurgulaması üzerine "Ben ona engel olamam, açık hava. Ben esnafı geziyorum." dedi.

Ziyaretleri sırasında Kılıçdaroğlu'nun yanına yaklaşmaya çalışan başka bir kişi de "Başkanım beni dinleyin lütfen yıllardır bu anı bekliyorum. Ben vatandaşım. İzlemiş olduğunuz yollardan, emperyalist olan o sizin yanınızdaki işe yaramaz insanlardan kendinizi arındırmadığınız müddetçe siz gönüllerin başkanı olamadınız, olamayacaksınız." ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun yanından uzaklaştırılmak istenen kişi, "Sizi her şekilde başkan olarak görmek istiyoruz ama siz bu gidişle mahallemizdeki normal muhtar bile olamayacağınıza çok iyi emin olun." diyerek tepkisini sürdürdü. Söz konusu kişi daha sonra bölgeden uzaklaştırıldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Bursa'da esnafı ziyaret etti - Son Dakika


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