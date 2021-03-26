CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Bursa'da huzurevi ve kreş açılışında konuştu - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Bursa'da huzurevi ve kreş açılışında konuştu

26.03.2021 13:29
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Bursa'da huzurevi ve kreş açılışında konuştu, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Birlikten ve beraberlikten yanayız. Ayrım yapmıyoruz.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Birlikten ve beraberlikten yanayız. Ayrım yapmıyoruz. Bu coğrafyada, Türkiye coğrafyasında nerede yaşarsa yaşasın herkesin yaşamına, kimliğine, inancına saygı duyuyoruz." dedi.

Kılıçdaroğlu, Nilüfer Belediyesince yaptırılan Çamlıca İzzet Sayarel Huzurevi ve Kreşi'nin açılışında yaptığı konuşmada, tesisin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Geçen yerel seçimlerde Bursa'da seçimi kaybettiklerini hatırlatan Kılıçdaroğlu, gelecek dönemde Bursa Büyükşehir Belediyesini kazanarak "Yeşil Bursa"yı tarihine uygun yeniden inşa etmek zorunda olduklarını dile getirdi. Kılıçdaroğlu, Bursa'yı tarihine, yeşilliğine yakışır ve betondan arınmış yaşanabilir bir kent haline getirmek istediklerini vurgulayarak şöyle konuştu:

" İstanbul'da, Ankara'da, Adana'da, Antalya'da, Aydın'da Eskişehir'de ne yapmak istiyorsak aynısını Bursa'da yapacağız. Bursalılar bunu hak ediyor. Bize düşen görev önümüzdeki dönemde daha iyi çalışmak. Belediye başkanı arkadaşlarıma hiçbir ayrım yapmayacaklarını söyledim. Bulunduğunuz bölgede 'Şu A partili, bu A partili.' demeyeceksiniz herkese eşit mesafede olacaksınız. Herkesin yardımına koşacaksınız, harcadığınız her kuruşun hesabını Bursa'da Bursalıya vereceksiniz. Antalya'da Antalyalıya vereceksiniz. Niçin bunları yapıyoruz? Yeni bir siyaset anlayışı getirmek istiyoruz. Halkına hesap veren bir siyaset anlayışı, demokrasi gelişmiş bir ülkeyi inşa etme anlayışı. Kavgadan değil, huzurdan yana bu mücadeleyi yapacağız. Kentler yaşanabilir olacak. Kentte insanlar özgürce rahat dolaşabilecek. Kentlerin yeşil alanları olacak ve kentte yaşamanın ayrıcalıkları olacak. Yaşlı varsa evde bakılamıyorsa böyle huzurevleri açılacak. Kentin tüm olanaklarından yararlanacaklar."

"Biz Kuvayımilliyeciyiz"

Partisinin belediye başkanlarıyla görüştüğünü özellikle yoksul mahallelerden başlayarak insanlara hizmet götüreceklerini aktardığını dile getiren Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Oralarda yaşayan, kentin varoşlarında yaşayan insanlar da o kentin bütün nimetlerinden yararlanmak ister. Dolayısıyla biz ayrımcılıktan, kavgadan yana değiliz, huzurdan, birlikten, beraber olmaktan yanayız. Çünkü biz Cumhuriyet Halk Partisiyiz. Çünkü biz halkın partisiyiz. Çünkü biz halktan yana projeler üreten ve hayata geçiren partiyiz. Biz, Mustafa Kemal ve arkadaşlarının milli mücadele sonucunda savaş meydanlarında kurdukları bir partiden geliyoruz. O gelenekten, o inançtan geliyoruz. Çünkü biz Kuvayımilliyeciyiz. Ülkenin birlik ve bütünlüğünden sorumluyuz. Birlikten ve beraberlikten yanayız. Ayrım yapmıyoruz. Bu coğrafyada, Türkiye coğrafyasında nerede yaşarsa yaşasın herkesin yaşamına, kimliğine, inancına saygı duyuyoruz."

"Şiddetten, kavgadan arınmış bir toplum inşa edeceğiz"

Kılıçdaroğlu, insanların sorunlarıyla ilgileneceklerini dile getirerek "Üniversiteyi bitirmiş çocuğun işsizse o siyasetin konusu olacak, onun kimliği, inancı değil. Onun çocuğu iş buluyor mu, evinde huzur, bereket var mı? Kadına şiddet uygulanmıyor mu? Şiddetten, kavgadan arınmış bir toplum inşa edeceğiz." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 6 milyon 300 bin gencin önümüzdeki seçimlerde ilk kez sandığa gidip oy kullanacağına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Onlar, demokrasi, özgürlük, iş, aş, çalışmak, üretmek, yurt dışına gitmek değil kendi ülkelerinde çalışıp ekonominin gelişmesine katkıda bulunmak istiyor. Biz, onların yolunu açacağız ve onlar, bu ülkeye gerçek anlamada demokrasiyi getirecek. Onlar, bizim gurur kaynağımız olacak. Onları her yerde, her ortamda alkışlayacağız. Onlar, bizden daha iyi yetişip Türkiye'nin geleceğini çok daha sağlıklı bir şekilde belirleyecek. O nedenle gençler, size güveniyoruz, inanıyoruz. Sizler Türkiye'nin kaderini değiştireceksiniz. Buna da inanıyorum."

Gençlerden umutlu olduğunu, Türkiye'nin bugünü ve geleceğini gençlerin belirleyeceğini belirten Kılıçdaroğlu, "Devlet, kinle, öfkeyle, intikam duygusuyla yönetilmez. Devlet, akılla, ilgiyle, birikimle, tecrübeyle yönetilir. Devlet, eğer kinle, öfkeyle yönetilirse o zaman kavga çıkar, huzur olmaz, sokakta da evde de hiçbir yerde huzur olmaz. Biz, bu ülkeye gerçek anlamda huzuru getireceğiz. Bize oy vermeyenler de huzur içinde yaşayacak ve bizi özgürce eleştirebilecek. Bize oy vermeyi düşünmeyen bütün kardeşlerime seslenmek istiyorum, beni özgürce eleştirme hakkını elde etmek istiyorsan bana oy vereceksin. Yanlışım varsa çıkacaksın, eleştireceksin, ben de sana saygı duyacağım." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, CHP genel başkan yardımcıları, bazı milletvekilleri ve belediye başkanlarının da katıldığı törende kreş ve huzurevinin yapımında emeği geçenlere plaket verdi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Bursa'da huzurevi ve kreş açılışında konuştu
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Bursa'da huzurevi ve kreş açılışında konuştu
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Bursa'da huzurevi ve kreş açılışında konuştu
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Bursa'da huzurevi ve kreş açılışında konuştu

Kemal Kılıçdaroğlu, Huzurevi, Türkiye, Bursa, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Bursa'da huzurevi ve kreş açılışında konuştu - Son Dakika


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