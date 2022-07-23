CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Bursa'da Mübadele Evi'ni ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Bursa'da Mübadele Evi'ni ziyaret etti

23.07.2022 22:13
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Bursa'da Mübadele Evi'ni ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan Mübadele Evi'ni ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan Mübadele Evi'ni ziyaret etti.

Görükle semtindeki Rıza Ağa Mübadele Kahvehanesi'ni ziyaret eden Kılıçdaroğlu, burada mahalle muhtarlarıyla buluştu.

Muhtarların demokraside önemli bir yer tuttuğunu belirten Kılıçdaroğlu, muhtarlığa bu sebeple çok önem verdiklerini söyledi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisine üye olan muhtarlara rozetlerini taktı.

Daha sonra Türkiye- Yunanistan Nüfus Mübadelesi ile 1923'te Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Görükle semtine göç edenlerin torunları tarafından kurulan Mübadele Evi'ne gelen Kılıçdaroğlu, partililer tarafından karşılandı.

Kılıçdaroğlu, basına kapalı gerçekleşen ziyarette Mübadele Evi hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Ziyaretlerde Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Bursa milletvekilleri, CHP Bursa il yöneticileri de eşlik etti.

YORUMLAR
500
Kılıçdaroğlu, Bursa'daki 'Büyük Mübadil Buluşması'nda konuştu Açıklaması Kılıçdaroğlu, Bursa'daki 'Büyük Mübadil Buluşması'nda konuştu Açıklaması Kılıçdaroğlu: 'İlk Teklifimiz; Lozan'ın Bir Bayram Olarak Kabul Edilmesi Olacak' Kılıçdaroğlu: 'İlk Teklifimiz; Lozan'ın Bir Bayram Olarak Kabul Edilmesi Olacak'
Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Bursa'da Mübadele Evi'ni ziyaret etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:51 Yunan yanıyor! Midilli Adası'ndaki orman yangını evlere sıçradı
20:22 İran'da peşe peşe iki büyük deprem!
19:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkatini çeken pankart: 7 düvel 7'li masa sana vız gelir büyük usta
19:26 Cumhurbaşkanı Danışmanı Oğan: Onların neler yaptığını Cumhurbaşkanı Erdoğan bilmiyor mu zannediyorsunuz?
19:18 Süper Lig'de yeni sezonun ilk maçı açıklandı
19:17 2 atlı sırra kadem bastı! Hayvanları çalmaya gelen hırsızlar kendilerine direnen çobanı katletti
19:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan, hızlı tren temel atma töreninde Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nu ti'ye aldı: Onlar yapsa yapsa sökülen musluğu takarlar
18:43 NATO'ya girmek için Türkiye'ye yalvarıyordu! İsveç sokaklarına çıkan terör örgütü PKK/YPG yandaşları gösteri yaptı
17:57 İktidarı ve altılı masayı yerden yere vuran Fatih Erbakan: Bu iş Milli Görüş ile çözülür
17:56 CHP'li vekilden Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında iddia: Millet artık AKP'ye Kayseri'de sırtını döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2022 22:13:39. #1.11#
SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Bursa'da Mübadele Evi'ni ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement