CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Bursa'daki toplantıda konuştu Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Bursa'daki toplantıda konuştu Açıklaması

26.03.2021 18:21
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Bursa'daki toplantıda konuştu Açıklaması, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Siyaset kurumunu saygın kılmak, toplumdan ayrıştırmamak, toplumu kutuplaştırmamak, düşmanlaştırmamak gibi siyasetçinin temel bir görevi vardır.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Siyaset kurumunu saygın kılmak, toplumdan ayrıştırmamak, toplumu kutuplaştırmamak, düşmanlaştırmamak gibi siyasetçinin temel bir görevi vardır. Bunu yaptığımızda Türkiye'yi büyütmüş oluruz, Türkiye kalkınmış olur." dedi.

Kılıçdaroğlu, Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB) Oditoryumu'nda, meslek odaları, Millet İttifakı bileşenleri, kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle düzenlenen toplantıda, siyasetin bir kavga alanı olmadığını söyledi.

Siyasetin halka hizmet olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Vatandaş yetki verir, gelirsiniz bir devleti yönetirsiniz. Devlet olmazsınız, devleti yönetirsiniz. Devlet olmak ayrı, devleti yönetmek ayrı. Siyasi partiler baki değildir ama devlet bakidir. Devlet, hepimizin ortak malıdır." diye konuştu.

Hayatının büyük bir kısmında Maliye Bakanlığında çalıştığını anlatan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Pek çok başbakan, bakanla çalıştım. Hepsine saygı duyarım. Her birinin siyasi görüşü farklıydı ama her birinin arkasından eğer hayatta değillerse rahmet okuruz, şükran duyarız. Geçenlerde gazetede haberi okuduğumda gerçekten içim cız etti. Süleyman Demirel'in ismi, bir üniversitede kütüphaneye veriliyor. Sonra o kütüphaneden o isim kaldırılıyor. Doğru değil. Bizim bir dönem 'barajlar kralı' olarak seçtiğimiz, getirdiğimiz başbakan yaptığımız bir kişiye en azından bu toplumun minnet duygusu olmalı. Oy verirsiniz, vermezsiniz, o ayrı bir şey ama bir hizmet vermiştir. Dolayısıyla siyaset kurumunu saygın kılmak, toplumdan ayrıştırmamak, toplumu kutuplaştırmamak, düşmanlaştırmamak gibi siyasetçinin temel bir görevi vardır. Bunu yaptığımızda Türkiye'yi büyütmüş oluruz, Türkiye kalkınmış olur."

Kılıçdaroğlu, siyasete girdiği gün eşinin yüzüğü dahil her şeyini servet beyannamesinde yayınladığını ve internet sitesine koyduğunu vurgulayarak, "Siyasete girdim, hiç ek bir mal varlığım olmadı. Aldığımı para, oturduğum yer, çocuklarım, eğitimleri belli. Nasıl oluyor da birileri siyasete girdiğinde zenginleşiyor, köşeyi dönüyor? Rahmetli babam, 'Oğlum sen doğru dur, eğri belasını bulur.' derdi. Doğru duracağız. Siyaset, doğru alan olmak zorundadır." değerlendirmesinde bulundu.

" Bizde de milyonlarca işsiz var"

Almanya ile Türkiye'nin aynı nüfusa sahip olduğuna dikkati çeken Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Almanya, dışarıdan işçi alıyor. Bizde de milyonlarca işsiz var. Beni üzen temel noktalardan biri, budur. Üniversiteyi bitirmiş, gencecik, pırıl pırıl çocuklar, taşı sıksa suyunu çıkaracak, işsiz ve yurt dışına gidiyor. Umudu orada arıyor. Bir anne ve baba, o çocuğu hangi fedakarlıklarla yetiştirdi, üniversiteye gönderdi, hangi umutları besliyordu? Oğlu, kızı gurbete gidecek. Gurbet acısını kim çekecek? Siyasiler mi? Hayır, umurlarında bile değil. Gurbet acısını anne baba çekecek. O anne baba, çocuğu okuttu, üniversiteyi bitirtti. Çocuk, işsiz, yurt dışına gidecek iş bulmaya. Yine acı çektiriyoruz o anne babaya. Bunu telafi etmemiz, bu acıyı kaldırmamız lazım. O pırıl pırıl evladımız, Türkiye'de çalışmalı, üretmeli, alın teri dökmeli, Türkiye'nin kalkınmasına katkıda bulunmalı. Bunu yapmamız lazım. Yapmadığımızda görevimizi yapmamış oluruz."

Kadına şiddet konusuna değinen Kılıçdaroğlu, "Kadın, insan değil mi? Niye şiddet olsun kadına? Niye kadınları öldürmeye kalkıyor insanlar? Bunun engellenmesi gerekmiyor mu? Gerekiyor. Yeri geldiğinde söylüyoruz, kadını yüceltiyoruz. Doğru. Bakıyorsunuz, sevgili Peygamberimiz bile demiş, 'Cennet, anaların ayakları altındadır'. Peki cennet anaların ayakları altındaysa niye anaları öldürüyoruz? Niye bu şiddet? " ifadesini kullandı.

"128 milyar dolar, 83 milyon kişinin parasıydı"

Kılıçdaroğlu, daha önce bir soru sorduğunu hatırlatarak, "Merkez Bankasının 128 milyar dolar parası vardı. Sattılar. Kime sattılar? 128 milyar dolar, 83 milyon kişinin parasıydı. Kime sattınız bu parayı? Çıkın, açıklayın, millet öğrensin. Daha önceden döviz satıldığı zaman açıklanıyordu. Merkez Bankasının internet sitesine konuluyordu, hepimiz de öğreniyorduk. Kaç dolar satılmış, oradan görüyorduk. Soruyoruz, nerede bu para? Kimse cevap vermiyor." dedi.

"Fakirin, fukaranın, garibanın dostuyum"

Kentte orta ve alt gelirlilerin yaşadığı bir mahallede esnafı gezdiğini, herkesin burnundan soluduğunu, sıkıntılı ve perişan durumda olduğunu öne süren Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

" Esnaf nereden bakana, Cumhurbaşkanına ulaşacak, derdini anlatacak. Ancak bir televizyon kamerasına çıkıp derdini anlatabiliyor. O da kim duyarsa. Çiftçi derdini anlatıyor, kim duyarsa. Ben duyuyorum. Fakirin, fukaranın, garibanın dostuyum. Herkes bunu çok iyi bilsin. Bu ülkede hiç kimsenin inancına müdahale etmem, böyle bir hakkı da kendimde görmem. Herkesin inancına, kimliğine, yaşam tarzına saygılıyım. Allah yaratmıştır, Allah'ın yarattığı kuldur, benim başımın üzerinde yeri vardır. Benim derdim, onun çocuğu işsiz mi, değil mi? O eve ekmek giriyor mu, girmiyor mu? O hanede sorun var mı, yok mu? Huzur var mı, yok mu? Derdim o. Siyasetin derdinin bu olması lazım. Öyle bir noktaya taşıdılar ki toplum, kavga ediyor."

Kılıçdaroğlu, muhtarların hakkını hukukunu her zaman savunduğunu dile getirerek "Her muhtara bir yardımcı personel vereceğim. Muhtarın istediği kişi olacak. 'Vay efendim sen bunu nasıl söylersin.' Niye söylemeyeyim? Vereceğim. Sadece personel değil, bütçe de vereceğim. Muhtarın niye bütçesi yok? Belediye başkanına oy veren vatandaş, muhtara da oy vermiyor mu?" dedi.

Çiftçinin durumuna değinen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Bundan 5 yıl önce 'Bu memleket saman ithal edecek.' deseydim emin olun herkes gülerdi. 'Olur mu kardeşim saman da ithal edilir mi?' denilirdi. Saman, mercimek, mısır, nohut, soya, soya yağı, et, canlı hayvan, yem, fide, tohum, her şey, ithal ediliyor. Bu memlekette toprak mı bitti? Güneş mi yok? Su mu yok? İnsanları mı yok? Hepsi var. Nasıl oluyor da Konya'dan küçük bir devlet Hollanda, yıllık 185 milyar dolar tarım ürünü ihraç eder de devasa Türkiye Cumhuriyeti, 18 milyar dolar. Niçin, günah kimin? Köylüde mi? Hayır. Çitçiyi bu hale getiren siyasetçi."

"Liyakat nedir onu bileceksiniz"

Kılıçdaroğlu, ülkenin tüm sorunlarını iyi bildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur. Bütün sorunlar çözülür. Elin oğlu kendi sorunlarını çözüyor da biz mi çözemeyeceğiz. Devleti bileceksiniz, devletin saygınlığını bileceksiniz. Liyakat nedir onu bileceksiniz. İşi ehline teslim etmek gerekiyor onu bileceksiniz. Devleti yönetirsiniz. En kolay şey nedir biliyor musunuz? Devleti yönetmek. Diyeceksiniz ki 'Nasıl olur da en kolay şey devleti yönetmek?' Çünkü devlette herkesin hangi görevi yapacağı kanunla belirlenmiş."

Bir siyasetçinin en temel özelliğinin millete hesap vermek olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Siyasetçi için millete hesap vermek onurlu bir görevdir. Belediye başkanlarına söyledim. Harcadığınız her kuruşun hesabını belde halkına vereceksiniz. Yeni bir siyaseti, ahlaklı bir siyaseti başlatacağız. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Çığır açacağız, sorunu olan herkesin sorunun çözeceğiz. Hiçbir ailenin geliri asgari ücretin altında olmayacak. Bizim belediye başkanlarımız bunu yapıyor. Bakın hükümet asgari ücreti 2 bin 800 küsur lira olarak belirledi. Biz 3 bin 100 lira veriyoruz. Biz yeni bir uyanışı başlatmak zorundayız, beraber, birlikte. Eski algılarımızı tamamen kaldırmak zorundayız. Oturacağız, helalleşeceğiz. Bu ülke, hepimizin. Beraber oturalım, bu memleketi aydınlığa çıkaralım. Bir de dürüst bir siyasi partiye, dürüst bir insana yetki verelim. Bakın bu ülke nasıl büyüyor, kalkınıyor."

Toplantı daha sonra basına kapalı devam etti.

Kemal Kılıçdaroğlu, Siyaset, Türkiye, Bursa, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Bursa'daki toplantıda konuştu Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Ve Emre Belözoğlu eşofmanları giydi Ve Emre Belözoğlu eşofmanları giydi Onyekuru ve Etebo, güvenlik nedeniyle deplasmana tekneyle gitti! Onyekuru ve Etebo, güvenlik nedeniyle deplasmana tekneyle gitti! Son dakika: Borsa İstanbul'un yeni Genel Müdürü Korkmaz Ergun Enes oldu Son dakika: Borsa İstanbul'un yeni Genel Müdürü Korkmaz Ergun Enes oldu 1 yıl oldu kabus bitmedi! Koronavirüsün her gün binlerce can aldığı ülkede tabut yetiştirilemiyor 1 yıl oldu kabus bitmedi! Koronavirüsün her gün binlerce can aldığı ülkede tabut yetiştirilemiyor Vatandaştan Kılıçdaroğlu'na Vatandaştan Kılıçdaroğlu'na "Muhtar bile olamazsın" tepkisi Esra Erol'da akıllara durgunluk veren olay! Esra Erol'da akıllara durgunluk veren olay! "Pazara gidiyoruz" diyerek evden çıkan iki elti aynı adama kaçtı Amerika'dan getirttiği mavi yumurtalar hayatını değiştirdi! Ayda bin adet üretip tanesini 10 dolardan satıyor Amerika'dan getirttiği mavi yumurtalar hayatını değiştirdi! Ayda bin adet üretip tanesini 10 dolardan satıyor Zerrin Özer'e tecavüz eden kişiyle karıştırılan Güner Ümit isyan etti Zerrin Özer'e tecavüz eden kişiyle karıştırılan Güner Ümit isyan etti
MHP lideri Bahçeli'nin A Takımı belli oldu MHP lideri Bahçeli'nin A Takımı belli oldu         
18:21
Fenomen Bahar Candan'ı Uludağ tatilinde erkek arkadaşının darbettiği ortaya çıktı Fenomen Bahar Candan'ı Uludağ tatilinde erkek arkadaşının darbettiği ortaya çıktı         
17:37
Tır sürücüsü randevulaştığı iki kişi tarafından boğazı kesilerek öldürüldü Tır sürücüsü randevulaştığı iki kişi tarafından boğazı kesilerek öldürüldü         
16:56
Hamile eşi seyir halindeki araçtan düşen kocanın feryatları yürekleri dağladı Hamile eşi seyir halindeki araçtan düşen kocanın feryatları yürekleri dağladı         
16:16
Cani adam, 15 yıl birlikte yaşadığı kadını miras nedeniyle öldürmüş Cani adam, 15 yıl birlikte yaşadığı kadını miras nedeniyle öldürmüş         
15:23
Hamza Dağ'dan Kürşat Ayvatoğlu açıklaması: Danışmanım değil, büroda personel olarak çalışıyordu Hamza Dağ'dan Kürşat Ayvatoğlu açıklaması: Danışmanım değil, büroda personel olarak çalışıyordu         
15:03
Eminönü-Cibali arasındaki ücretsiz otobüs seferleri başlatıldı Eminönü-Cibali arasındaki ücretsiz otobüs seferleri başlatıldı         
13:35
220 kilogram kaldırmaya çalışırken göğüs kası kemikten koptu 220 kilogram kaldırmaya çalışırken göğüs kası kemikten koptu         
13:06
Türkiye, Süveyş Kanalı'ndaki krizi çözmek için devreye girmeye hazırlanıyor: Yardım önerimizi yaptık Türkiye, Süveyş Kanalı'ndaki krizi çözmek için devreye girmeye hazırlanıyor: Yardım önerimizi yaptık         
12:39
Kızıyla fotoğrafını paylaşan Gökhan Özoğuz'un siyah ojeleri dikkatlerden kaçmadı Kızıyla fotoğrafını paylaşan Gökhan Özoğuz'un siyah ojeleri dikkatlerden kaçmadı         
12:21
Son Dakika! Diyarbakır'da silahlı saldırgan, 4 kişilik aileyi rehin aldı: Evden 3'ü yaralı 4 kişi kurtarıldı Son Dakika! Diyarbakır'da silahlı saldırgan, 4 kişilik aileyi rehin aldı: Evden 3'ü yaralı 4 kişi kurtarıldı         
11:59
Otomasyon şirketini kapatıp bahçe kuran girişimci avokado fidanı yetiştiriyor Otomasyon şirketini kapatıp bahçe kuran girişimci avokado fidanı yetiştiriyor         
11:25
Vaka sayısı bir türlü düşmüyor! Ramazan ayının bir bölümünde Vaka sayısı bir türlü düşmüyor! Ramazan ayının bir bölümünde "tam kapanmaya" gidilebilir         
10:39
Joe Biden'ın Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulunduğu basın toplantısına önündeki liste damga vurdu Joe Biden'ın Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulunduğu basın toplantısına önündeki liste damga vurdu         
09:45
Bugün seçim olsa Z kuşağı hangi partiye oy verir? Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı ikiye katladı Bugün seçim olsa Z kuşağı hangi partiye oy verir? Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı ikiye katladı         
09:31
İlişki vaadiyle çağırdıkları kişileri gasp eden çeteye İlişki vaadiyle çağırdıkları kişileri gasp eden çeteye "Yarasa Kız" operasyonu: 115 gözaltı         
09:07
Nihal Candan, saldırıya uğrayan kardeşi Bahar Candan'ın son halini paylaştı Nihal Candan, saldırıya uğrayan kardeşi Bahar Candan'ın son halini paylaştı         
07:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2021 18:31:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Bursa'daki toplantıda konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei