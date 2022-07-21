CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Çamlıdere'de - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Çamlıdere'de

21.07.2022 14:30

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşılanması ve çiçek takdimi Kemal Kılıçdaroğlu'nun vatandaşlar ile selamlaşması Kemal Kılıçdaroğlu'nun esnaf ziyaretleri Kemal Kılıçdaroğlu'nun esnaf ile sohbet etmesi Kemal Kılıçdaroğlu'nun Şeyh Ali Semerkandi Türbesini ziyareti ve...

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşılanması ve çiçek takdimi

Kemal Kılıçdaroğlu'nun vatandaşlar ile selamlaşması

Kemal Kılıçdaroğlu'nun esnaf ziyaretleri

Kemal Kılıçdaroğlu'nun esnaf ile sohbet etmesi

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Şeyh Ali Semerkandi Türbesini ziyareti ve dua etmesi

Kemal Kılıçdaroğlu'nun türbe hakkında bilgi alması

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Adil Yurtoğlu'nun kabrini ziyareti ve mezara çiçek bırakması

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Abdurrahman Oğultürk ve eşi Şerife Oğultürk'ün kabirlerini ziyaret etmesi ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Çamlıdere İlçesinde esnaf ziyaretinde bulundu. Şeyh Ali Semerkandi Türbesini ziyaret ederek dua eden CHP lideri Kılıçdaroğlu, Şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Adil Yurtoğlu ve önceki dönem Yenimahalle Belediye Başkanı Abdurrahman Oğultürk ve eşi Şerife Oğultürk'ün kabirlerini de ziyaret etti.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Çamlıdere'de - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Çamlıdere'de - Son Dakika
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