CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu canlı yayında gündemi değerlendirdi: (1) - Son Dakika
Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu canlı yayında gündemi değerlendirdi: (1) - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu canlı yayında gündemi değerlendirdi: (1)

6 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Biz bir kavga alanı yaratmak istemiyoruz, insanlar can derdinde.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu canlı yayında gündemi değerlendirdi: (1), System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Biz bir kavga alanı yaratmak istemiyoruz, insanlar can derdinde. Merkezi hükümet, yerel yönetimler hep beraber oturalım, birlikte mücadele edelim. Sorun bir parti sorunu değil, gelen hastalık insanı öldürüyor. Dolayısıyla birlikte mücadele etmemiz lazım." dedi.

Kılıçdaroğlu, "Medyascope" canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle can kayıpları başladıktan sonra alınması gereken önlemler konusunda hiçbir siyasi eleştiri getirmeden yaptığı açıklamayı anımsattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi paketine değinen Kılıçdaroğlu, "Yaptığı açıklama emin olun sadece beni değil, kimseyi tatmin etmedi. İnsanlar evde işsiz ama Erdoğan 'Uçakla seyahat ederseniz yüzde 18 olan KDV'yi yüzde 1'e indiriyorum.' gibi garip açıklamalar yaptı." diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun haftalardır virüsün yuvalandığı yerin İstanbul olduğunu ve burada sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi gerektiğini söylediğini anımsatan Kılıçdaroğlu, "Bu, şunu gösteriyor; siyasal iktidardan çok daha güçlü bir şekilde İstanbul'un sorunlarını bilen kişinin İmamoğlu olduğu ortaya çıkıyor." dedi.

Kılıçdaroğlu, virüsle mücadele kapsamında İzmir, Ankara, Adana ve Antalya Büyükşehir Belediye başkanları ile diğer CHP'li büyükşehir belediye başkanlarının çalışmalarını anlattı.

Belediyelerin İçişleri Bakanlığı genelgesiyle durdurulan bağış kampanyalarına ilişkin bir soruya Kılıçdaroğlu, "Bu salgında belediyelerimiz ayni veya nakdi bağış kabul etmeye başladılar. Tabii bu Erdoğan'ı rahatsız etti. Onlar bilirsiniz 'CHP gelirse bütün bu sosyal yardımlar kesilecek.' diye kampanyalar açıyorlardı. Oysa baktılar ki tam tersine daha önce verilenlerden çok daha fazlasını vermeye, çok geniş kitlelere ulaşmaya başladılar. Üstelik hiçbir parti ayrımı da yapmadılar." yanıtını verdi.

"Belediyenin gelirleri arasında bağışlar da var"

Salgınla mücadelede birlik ve beraberliğin önemine işaret eden Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Bizim belediyelerin bağış kampanyaları kesilince ben arkadaşlarımı İçişleri Bakanı'na gönderdim, 'Gidin, konuşun.' dedim. Belediyenin gelirleri arasında bağışlar da var. 'Siz Belediye Kanunu'nu uygulamayın.' diyorsunuz. Nasıl uygulanmaz? Bu kanunu çıkaran, parlamento. Komik olan şu; herhangi bir sivil toplum kuruluşu, mesela İHH, İçişleri Bakanlığından, devletin hiçbir biriminden izin almadan yardım, bağış kampanyası açabiliyor. Ama belediyeye 'Sen açamazsın.' diyor. Bu kadar saçma olabilir mi?

Biz bir kavga alanı yaratmak istemiyoruz, insanlar can derdinde. Merkezi hükümet, yerel yönetimler hep beraber oturalım, birlikte mücadele edelim. Sorun bir parti sorunu değil, gelen hastalık insanı öldürüyor. Dolayısıyla birlikte mücadele etmemiz lazım."

Belediyelerin yardımları

Bunlara rağmen CHP'li bütün belediye başkanlarının her türlü yardımı yaptıklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, bu belediyelerin geçen haftaya kadar 487 bin 117 aileye ayni, 287 bin 371 aileye nakdi yardım yaptığını bildirdi. Kılıçdaroğlu, suları kesik olan 176 bin 942 ailenin suyunun açıldığını, belediyelere ait 12 bin 24 iş yerinin kiralarının ertelendiğini belirterek 37 bin 514 aileye de evde bakım hizmeti verildiğini söyledi.

Belediyelerin yaptığı dezenfeksiyon çalışmalarına da değinen Kılıçdaroğlu, 2 bin 287 sağlık çalışanına konaklama imkanı sağlandığını ifade etti.

Kılıçdaroğlu, "İçişleri Bakanlığının müdahalesinin ardından belediyeler halktan bağış toplama faaliyetlerini sürdürebiliyorlar mı?" sorusu üzerine, "Bankalardaki hesapları bloke etmişler. Toplanan paraları da CHP'li belediyelere vermiyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar, bizim belediyelerimiz gerekirse bazı yatırımları kesecek ve hiçbir ayrım yapmadan vatandaşa, hangi evde sorun varsa o soruna kilitlenecek." dedi.

"Nasıl engellemişiz?"

Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı'nın, ülke çapında kampanyayı engellediğiniz yolunda sözleri var" ifadesi üzerine şunları kaydetti:

"Nasıl engellemişiz? Benim 'Cumhurbaşkanı'nın açtığı kampanyaya destek vermeyin.' diye çıkardığım bir genelge yok. Böyle bir ifadem de yok. Kampanya açıyor. Tamam açabilir. 'Cumhurbaşkanı kampanya açmasın.' demedim ki hiçbir zaman. Açabilir. Niçin? Hazine tamtakır, para yok ne yapacak? Bir yerden para alacaklar, bulacaklar. Nereden alacaklar parayı? Vatandaşa gidiyorlar. Vatandaş bağış yapsın mı? Evet bağış yapsın. Sayın Erdoğan 'Bugünler en çok fedakarlık yapmamız gereken günlerdir.' dedi. Doğru mu? Evet, doğru. Soru şu; fedakarlığı kim yapacak? Ben mi, siz mi, kahveci mi, simitçi mi yapacak bu fedakarlığı? Ben diyorum ki bu fedakarlığı önce devletten en büyük ihaleyi alanlar yapsınlar, büyük gelir sahipleri yapsınlar."

(Sürecek)

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 05:28 Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: ABD'de koronavirüsten bir günde bin 105 kişi öldü
İçişleri Bakanlığı, 31 ildeki giriş-çıkış yasağına 8 yeni istisna getirdi Sağlık Bakanı Koca, sokağa çıkma yasağına uyan gençlere teşekkür etti Peru'da kadınlar farklı erkekler farklı günlerde dışarı çıkabilecek
Koronadan kırılan İspanya'da vakanın görülmediği tek yer olan Zahara de la Sierra'nın sırrı ortaya çıktı Koronadan kırılan İspanya'da vakanın görülmediği tek yer olan Zahara de la Sierra'nın sırrı ortaya çıktı         
23:20
Tartıştığı kayınpederinin kafasına bıçak saplayan damattan dehşete düşüren paylaşım: Ölümü çoktan hak ettin Tartıştığı kayınpederinin kafasına bıçak saplayan damattan dehşete düşüren paylaşım: Ölümü çoktan hak ettin         
23:00
Fransız haber sunucusundan hayatını kaybeden Çinliler için skandal yorum: Pokemonları görmüyorlar Fransız haber sunucusundan hayatını kaybeden Çinliler için skandal yorum: Pokemonları görmüyorlar         
22:45
16 yaşındaki çocuğun 16 yaşındaki çocuğun "Yardım istiyorum" videosu şaka çıktı         
22:45
Sosyal mesafeye uymayanlar bir kez daha düşünün! Bakan Soylu kesilen cezayı paylaştı Sosyal mesafeye uymayanlar bir kez daha düşünün! Bakan Soylu kesilen cezayı paylaştı         
22:01
Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,İspanya'nın tıbbi malzemelerine el konulduğu iddialarını yalanladı Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,İspanya'nın tıbbi malzemelerine el konulduğu iddialarını yalanladı         
21:57
Peru'da kadınlar farklı erkekler farklı günlerde dışarı çıkabilecek Peru'da kadınlar farklı erkekler farklı günlerde dışarı çıkabilecek         
21:56
Sağlık Bakanı Koca, sokağa çıkma yasağına uyan gençlere teşekkür etti Sağlık Bakanı Koca, sokağa çıkma yasağına uyan gençlere teşekkür etti         
21:50
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 7 bin 560'a yükseldi Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 7 bin 560'a yükseldi         
21:24
TRT'nin koronavirüs için özel hazırladığı TRT'nin koronavirüs için özel hazırladığı "Ev Yapımı" dizisi izleyiciyle buluşacak         
21:16
Son Dakika: İstanbul'da 6 Nisan Pazartesi'den itibaren metro seferleri 21.00'e kadar yapılacak Son Dakika: İstanbul'da 6 Nisan Pazartesi'den itibaren metro seferleri 21.00'e kadar yapılacak         
21:08
Türkiye'de 7 ilde 10 yerleşim yeri daha karantinaya alındı Türkiye'de 7 ilde 10 yerleşim yeri daha karantinaya alındı         
21:01
Türkiye'nin koronavirüs mücadelesinde son 24 saatte dikkat çeken sayı: 19 bin 664 test yapıldı Türkiye'nin koronavirüs mücadelesinde son 24 saatte dikkat çeken sayı: 19 bin 664 test yapıldı         
20:58
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 501'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 501'e yükseldi         
20:21
İçişleri Bakanlığı, 31 ildeki giriş-çıkış yasağına 8 yeni istisna getirdi İçişleri Bakanlığı, 31 ildeki giriş-çıkış yasağına 8 yeni istisna getirdi         
20:05
Japonya koronaya iyi gelen ilacı isteyen ülkelere ücretsiz verecek Japonya koronaya iyi gelen ilacı isteyen ülkelere ücretsiz verecek         
19:50
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bin 362'ye yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bin 362'ye yükseldi         
19:14
ABD'li ünlü şarkıcı Pink, kendisinin ve oğlunun koronavirüse yakalanıp yendiğini açıkladı ABD'li ünlü şarkıcı Pink, kendisinin ve oğlunun koronavirüse yakalanıp yendiğini açıkladı         
18:53
Tartıcılık yapıp para kazanmak için sokağa çıkan 11 yaşındaki Yasin'e yardım eli uzandı Tartıcılık yapıp para kazanmak için sokağa çıkan 11 yaşındaki Yasin'e yardım eli uzandı         
18:37
Jandarma, Düzce ile Sakarya arasındaki geçişleri engellemek için yolu kayalarla kapattı Jandarma, Düzce ile Sakarya arasındaki geçişleri engellemek için yolu kayalarla kapattı         
18:27
Fotoğraf çektirmek için çıktığı kayalıklardan uçuruma yuvarlandı Fotoğraf çektirmek için çıktığı kayalıklardan uçuruma yuvarlandı         
18:16
İstanbul'da sokağa çıkma oranı yüzde 75'ten yüzde 16'ya düştü İstanbul'da sokağa çıkma oranı yüzde 75'ten yüzde 16'ya düştü         
18:02
Trump, azil sürecinin başlamasına yol açan üst düzey istihbarat yetkilisini kovdu Trump, azil sürecinin başlamasına yol açan üst düzey istihbarat yetkilisini kovdu         
17:45
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten bir günde bin 105 kişi öldü Son Dakika: ABD'de koronavirüsten bir günde bin 105 kişi öldü         
17:05
Sokağa çıkma yasağını hiçe sayan 19 yaşındaki genç, polisten kaçarken kaza yaptı Sokağa çıkma yasağını hiçe sayan 19 yaşındaki genç, polisten kaçarken kaza yaptı         
17:04
Dorukhan Toköz'den sözleşme için yeni açıklama: Sahalara dönünce her şey konuşulur, halledilir Dorukhan Toköz'den sözleşme için yeni açıklama: Sahalara dönünce her şey konuşulur, halledilir         
17:03
İstanbul sınırı kapatıldı, Tekirdağ'a yürüyerek girdiler İstanbul sınırı kapatıldı, Tekirdağ'a yürüyerek girdiler         
16:48
Batman'da ilginç evden çıkma savunması: 'Dırdır' nedeniyle kaçtım müdürüm Batman'da ilginç evden çıkma savunması: 'Dırdır' nedeniyle kaçtım müdürüm         
16:38
Adana'da polis helikopterle Adana'da polis helikopterle "Evde kal" uyarısını yineledi         
16:36
Vatandaşların evde sıkıldığını duyan 3 muhtar, davul zurnalı eğlence yaptı Vatandaşların evde sıkıldığını duyan 3 muhtar, davul zurnalı eğlence yaptı         
16:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2020 23:59:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu canlı yayında gündemi değerlendirdi: (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]