CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu canlı yayında gündemi değerlendirdi: (2) - Son Dakika
Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu canlı yayında gündemi değerlendirdi: (2) - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu canlı yayında gündemi değerlendirdi: (2)

6 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koronavirüs önlemleri kapsamında ertelenen CHP'nin olağan kurultayına ilişkin, "Bilim Kurulunun belirleyeceği tarihi bekliyoruz.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu canlı yayında gündemi değerlendirdi: (2), System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koronavirüs önlemleri kapsamında ertelenen CHP'nin olağan kurultayına ilişkin, "Bilim Kurulunun belirleyeceği tarihi bekliyoruz. Bilim Kurulu, 'Tamam artık iş yerleri açılabilir, insanlar sokağa çıkabilir, toplantılar yapılabilir' derse, biz de o çerçevede kendi kurultayımızı yapmış oluruz." dedi.

Kılıçdaroğlu, "Medyascope" canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı ve değerlendirmelerde bulundu.

Yeni tip koranavirüs salgının ne kadar süreceği ve Türkiye'yi nasıl etkileyeceğine ilişkin soru üzerine Kemal Kılıçdaroğlu, sorunun aklın ve bilimin ışığında aşılacağını belirtti.

Sadece Türkiye açısından değil dünya için de yeni bir sürecin başladığını ifade eden Kılıçdaroğlu, siyasetin artık liyakate, bilgiye ve bilim insanına değer vermeyi kavraması gerektiğini dile getirdi.

Bilgi, bilim ve akıldan yola çıkılarak hareket edilmesi gerektiğinin altını çizen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Biz, kalktık Hıfzıssıhha Enstitüsünü kapattık. Cumhuriyet'in ilk yıllarında kurulan, aşı üreten, dünyaya aşı ihraç eden bir bilim kurulunu kapattık. Şimdi yeni aşı öğretmeye çalışıyoruz. Niye kapattık? Ben bunu söyleyince şimdi gene bağırıp çağıracaklar, Kılıçdaroğlu yine eleştirdi. Ne söyleyeyim Allah aşkına. İyi ki kapattınız mı diyeyim? Yanlış yaptınız, yanlıştan dönün diyorum." şeklinde konuştu.

"Evde kal" çağrısının ve önlemler çerçevesinde iş yerlerin kapatılmasının doğru olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Peki bu insanlar nasıl geçinecek?" diye sordu.

Kemal Kılıçdaroğlu, meslek kuruluşu odalarından aldıkları bilgilere göre 144 bin 690 iş yerinin kapatıldığını söyledi.

Bu süreçte birçok insanın işsiz kaldığına işaret eden Kılıçdaroğlu, "Bu insanların kredi kartları, tüketici kredileri ne oldu? Hiçbir şey. Bu kişiler nasıl geçinecek? Hiç belli değil." ifadelerini kullandı.

"Niçin toplamıyorsun"

Salgının yarattığı tahribatın nasıl giderileceği konusunda bir strateji oluşturulması gerektiğini dile getiren CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu nasıl olacaktı? Bir sağlık konusunda, daha sağlıklı, tutarlı ve saydam bir politika izlenecekti. Bilim Kurulu ne diyorsa onu yapacaklardı, Saray değil. 'Sokağa çıkmayı yasaklayın, insanları evde tutun' denildi, yapılmadı. '65 yaş üstündekiler sokağa çıkmasın'. 65 yaş üstündeki kişinin oğlu, 20 yaşında gitti, akşam eve geldi, ne oldu? Sokağa çıksaydı ne olurdu, çıkmasaydı ne olurdu? Bu kadar akıldan, mantıktan yoksun kararlar da alındı. Ekonomi konusunda ne karar alındı? Orada ciddi eksiklikler var. 13 Mart'tan itibaren Ekonomik Sosyal Konseyi toplayın dedik. Yani sorunu yaşayanlarla sorunu çözecekleri bir araya getirin. Oturun bu adamları bir dinleyin, ne diyorlar. 'Toplamayacağım' diyor. Niçin toplamıyorsun? Çünkü, topladığı kişiler kendisine asla itiraz etmeyecek ve yeni şey getirmeyecek insanlar. Dolayısıyla da kendisinin her söylediğine 'Evet efendim, doğru dediniz' diyecek adamlardan yola çıkıyor. Bu yanlıştır."

"Buğday ithal edeceğimiz ülke bile olmayacak"

Gıda konusunda büyük sorunlar yaşanacağını savunan Kılıçdaroğlu, "Buğday ithal edeceğimiz ülke bile olmayacak. Rusya kapattı. Bana söyler misiniz hangi önlem alındı? Çiftçiye ne verildi?" dedi.

Türkiye'nin bu süreci ne kadar az hasarla geçirirse o kadar başarılı olacağına inandığını belirten Kemal Kılıçdaroğlu, alınan kararların yetersiz olduğunu öne sürdü.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP'nin sorun derinleşmeden, ağır maliyetler getirmeden adım atılması konusunda elinden geleni yapacağını kaydetti.

Koronavirüs önlemleri kapsamında ertelenen CHP'nin olağan kurultayının ne zaman yapılacağına ilişkin soruya ise Kılıçdaroğlu, "Biz de doğal olarak Bilim Kurulunun belirleyeceği tarihi bekliyoruz. Bilim Kurulu, 'Tamam artık iş yerleri açılabilir, insanlar sokağa çıkabilir, toplantılar yapılabilir' derse, biz de o çerçevede kendi kurultayımızı yapmış oluruz." yanıtını verdi.

"2020 için 6 milyarlık alacaklarından vazgeçseler ne olur"

Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Avrasya Tüneli'nin 2020'de hazineye maliyetinin 3 milyar 400 milyon lira olduğunu, otoyol bağlantıları dahil edildiğinde bu rakamın 6 milyarın üzerine çıktığını ifade eden Kemal Kılıçdaroğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hazine'nin 2020'de bu kişilere ödemesi gereken garanti parası 6 milyarın üzerinde. Bağış kampanyası açıldı. Çoğu kamu kurumu yapıyor. Bunlar, 2020 için 6 milyarlık alacaklarından vazgeçseler ne olur? Ben kendilerine teşekkür ederim. Siz daha uzun yıllar bu paraları alacaksınız. Türkiye zor süreçten geçiyor. Siz kalkıyor Tekalif-i Milliye Emirlerinden söz ediyorsunuz. Cumhuriyet'in kuruluş yıllarında, daha Cumhuriyet kurulmadan önce Mustafa Kemal'in Sakarya Savaşı'nda başarılı olmak için ayakkabı, yiyecek, nohut, gömlek, atlet, kilot bunlar için yayımladığı Tekalif-i Milliye Emirleri var. Siz kalkmış şimdi aynı şartlardan söz ediyorsunuz. Bağışlasınlar 6 milyarı 2020 yılı içinde."

Kılıçdaroğlu, Tekalif-i Milliye Emirleri dolayısıyla o dönem her bölgede bir de Tekalif-i Milliye Komisyonları kurulduğunu, bu komisyonların kimden hangi yardımın alındığını listelediğini belirterek, şunları kaydetti:

"6 milyon 3 bin 633 lira 12 Nisan 1923 tarihi itibarıyla ödendi. Alınan paralar daha sonra bu bağışı yapan kişilere tek tek ödendi. Cumhuriyet budur. Halka borcu olmayan bir devlet anlayışı, bu çok önemli. Yeri geldiğinde vatandaşına, Milli Kurtuluş Savaşı'nda 'Gel yardım et' diyen ama bağımsızlığı oluşturduktan sonra da 'Bana yaptığın yardımı sana veriyorum' diyen bir devlet. Devlet budur, sosyal devlet de milli devlet de budur. Bu bakış açısıyla bakıyorlarsa başımın üzerinde yerleri var."

(Bitti)

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Koronavirüs, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 05:58 Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Japonya koronaya iyi gelen ilacı isteyen ülkelere ücretsiz verecek
Türkiye'nin koronavirüs mücadelesinde son 24 saatte dikkat çeken sayı: 19 bin 664 test yapıldı Fransız haber sunucusundan hayatını kaybeden Çinliler için skandal yorum: Pokemonları görmüyorlar Görevden alınan ABD'li komutanı yüzlerce askeri uğurladı
Batman Cezaevi'ndeki isyan iddialarına Başsavcılık cevap verdi: Olaylar münferit Batman Cezaevi'ndeki isyan iddialarına Başsavcılık cevap verdi: Olaylar münferit         
00:09
Görevden alınan ABD'li komutanı yüzlerce askeri uğurladı Görevden alınan ABD'li komutanı yüzlerce askeri uğurladı         
23:57
Aracıyla denize uçan sağlık çalışanını sahilde yürüyen eski dalgıç kurtardı Aracıyla denize uçan sağlık çalışanını sahilde yürüyen eski dalgıç kurtardı         
23:50
Sağlık çalışanının oturduğu apartmana yazılan yazı tepki çekti Sağlık çalışanının oturduğu apartmana yazılan yazı tepki çekti         
23:40
Koronadan kırılan İspanya'da vakanın görülmediği tek yer olan Zahara de la Sierra'nın sırrı ortaya çıktı Koronadan kırılan İspanya'da vakanın görülmediği tek yer olan Zahara de la Sierra'nın sırrı ortaya çıktı         
23:20
Tartıştığı kayınpederinin kafasına bıçak saplayan damattan dehşete düşüren paylaşım: Ölümü çoktan hak ettin Tartıştığı kayınpederinin kafasına bıçak saplayan damattan dehşete düşüren paylaşım: Ölümü çoktan hak ettin         
23:00
Fransız haber sunucusundan hayatını kaybeden Çinliler için skandal yorum: Pokemonları görmüyorlar Fransız haber sunucusundan hayatını kaybeden Çinliler için skandal yorum: Pokemonları görmüyorlar         
22:45
16 yaşındaki çocuğun 16 yaşındaki çocuğun "Yardım istiyorum" videosu şaka çıktı         
22:45
Sosyal mesafeye uymayanlar bir kez daha düşünün! Bakan Soylu kesilen cezayı paylaştı Sosyal mesafeye uymayanlar bir kez daha düşünün! Bakan Soylu kesilen cezayı paylaştı         
22:01
Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,İspanya'nın tıbbi malzemelerine el konulduğu iddialarını yalanladı Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,İspanya'nın tıbbi malzemelerine el konulduğu iddialarını yalanladı         
21:57
Peru'da kadınlar farklı erkekler farklı günlerde dışarı çıkabilecek Peru'da kadınlar farklı erkekler farklı günlerde dışarı çıkabilecek         
21:56
Sağlık Bakanı Koca, sokağa çıkma yasağına uyan gençlere teşekkür etti Sağlık Bakanı Koca, sokağa çıkma yasağına uyan gençlere teşekkür etti         
21:50
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 7 bin 560'a yükseldi Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 7 bin 560'a yükseldi         
21:24
TRT'nin koronavirüs için özel hazırladığı TRT'nin koronavirüs için özel hazırladığı "Ev Yapımı" dizisi izleyiciyle buluşacak         
21:16
Son Dakika: İstanbul'da 6 Nisan Pazartesi'den itibaren metro seferleri 21.00'e kadar yapılacak Son Dakika: İstanbul'da 6 Nisan Pazartesi'den itibaren metro seferleri 21.00'e kadar yapılacak         
21:08
Türkiye'de 7 ilde 10 yerleşim yeri daha karantinaya alındı Türkiye'de 7 ilde 10 yerleşim yeri daha karantinaya alındı         
21:01
Türkiye'nin koronavirüs mücadelesinde son 24 saatte dikkat çeken sayı: 19 bin 664 test yapıldı Türkiye'nin koronavirüs mücadelesinde son 24 saatte dikkat çeken sayı: 19 bin 664 test yapıldı         
20:58
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 501'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 501'e yükseldi         
20:21
İçişleri Bakanlığı, 31 ildeki giriş-çıkış yasağına 8 yeni istisna getirdi İçişleri Bakanlığı, 31 ildeki giriş-çıkış yasağına 8 yeni istisna getirdi         
20:05
Japonya koronaya iyi gelen ilacı isteyen ülkelere ücretsiz verecek Japonya koronaya iyi gelen ilacı isteyen ülkelere ücretsiz verecek         
19:50
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bin 362'ye yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bin 362'ye yükseldi         
19:14
ABD'li ünlü şarkıcı Pink, kendisinin ve oğlunun koronavirüse yakalanıp yendiğini açıkladı ABD'li ünlü şarkıcı Pink, kendisinin ve oğlunun koronavirüse yakalanıp yendiğini açıkladı         
18:53
Tartıcılık yapıp para kazanmak için sokağa çıkan 11 yaşındaki Yasin'e yardım eli uzandı Tartıcılık yapıp para kazanmak için sokağa çıkan 11 yaşındaki Yasin'e yardım eli uzandı         
18:37
Jandarma, Düzce ile Sakarya arasındaki geçişleri engellemek için yolu kayalarla kapattı Jandarma, Düzce ile Sakarya arasındaki geçişleri engellemek için yolu kayalarla kapattı         
18:27
Fotoğraf çektirmek için çıktığı kayalıklardan uçuruma yuvarlandı Fotoğraf çektirmek için çıktığı kayalıklardan uçuruma yuvarlandı         
18:16
İstanbul'da sokağa çıkma oranı yüzde 75'ten yüzde 16'ya düştü İstanbul'da sokağa çıkma oranı yüzde 75'ten yüzde 16'ya düştü         
18:02
Trump, azil sürecinin başlamasına yol açan üst düzey istihbarat yetkilisini kovdu Trump, azil sürecinin başlamasına yol açan üst düzey istihbarat yetkilisini kovdu         
17:45
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten bir günde bin 105 kişi öldü Son Dakika: ABD'de koronavirüsten bir günde bin 105 kişi öldü         
17:05
Sokağa çıkma yasağını hiçe sayan 19 yaşındaki genç, polisten kaçarken kaza yaptı Sokağa çıkma yasağını hiçe sayan 19 yaşındaki genç, polisten kaçarken kaza yaptı         
17:04
Dorukhan Toköz'den sözleşme için yeni açıklama: Sahalara dönünce her şey konuşulur, halledilir Dorukhan Toköz'den sözleşme için yeni açıklama: Sahalara dönünce her şey konuşulur, halledilir         
17:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2020 00:49:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu canlı yayında gündemi değerlendirdi: (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]