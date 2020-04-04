CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu canlı yayında gündemi değerlendirdi: (2) - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koronavirüs önlemleri kapsamında ertelenen CHP'nin olağan kurultayına ilişkin, "Bilim Kurulunun belirleyeceği tarihi bekliyoruz. Bilim Kurulu, 'Tamam artık iş yerleri açılabilir, insanlar sokağa çıkabilir, toplantılar yapılabilir' derse, biz de o çerçevede kendi kurultayımızı yapmış oluruz." dedi.

Kılıçdaroğlu, "Medyascope" canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı ve değerlendirmelerde bulundu.

Yeni tip koranavirüs salgının ne kadar süreceği ve Türkiye'yi nasıl etkileyeceğine ilişkin soru üzerine Kemal Kılıçdaroğlu, sorunun aklın ve bilimin ışığında aşılacağını belirtti.

Sadece Türkiye açısından değil dünya için de yeni bir sürecin başladığını ifade eden Kılıçdaroğlu, siyasetin artık liyakate, bilgiye ve bilim insanına değer vermeyi kavraması gerektiğini dile getirdi.

Bilgi, bilim ve akıldan yola çıkılarak hareket edilmesi gerektiğinin altını çizen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Biz, kalktık Hıfzıssıhha Enstitüsünü kapattık. Cumhuriyet'in ilk yıllarında kurulan, aşı üreten, dünyaya aşı ihraç eden bir bilim kurulunu kapattık. Şimdi yeni aşı öğretmeye çalışıyoruz. Niye kapattık? Ben bunu söyleyince şimdi gene bağırıp çağıracaklar, Kılıçdaroğlu yine eleştirdi. Ne söyleyeyim Allah aşkına. İyi ki kapattınız mı diyeyim? Yanlış yaptınız, yanlıştan dönün diyorum." şeklinde konuştu.

"Evde kal" çağrısının ve önlemler çerçevesinde iş yerlerin kapatılmasının doğru olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Peki bu insanlar nasıl geçinecek?" diye sordu.

Kemal Kılıçdaroğlu, meslek kuruluşu odalarından aldıkları bilgilere göre 144 bin 690 iş yerinin kapatıldığını söyledi.

Bu süreçte birçok insanın işsiz kaldığına işaret eden Kılıçdaroğlu, "Bu insanların kredi kartları, tüketici kredileri ne oldu? Hiçbir şey. Bu kişiler nasıl geçinecek? Hiç belli değil." ifadelerini kullandı.

"Niçin toplamıyorsun"

Salgının yarattığı tahribatın nasıl giderileceği konusunda bir strateji oluşturulması gerektiğini dile getiren CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu nasıl olacaktı? Bir sağlık konusunda, daha sağlıklı, tutarlı ve saydam bir politika izlenecekti. Bilim Kurulu ne diyorsa onu yapacaklardı, Saray değil. 'Sokağa çıkmayı yasaklayın, insanları evde tutun' denildi, yapılmadı. '65 yaş üstündekiler sokağa çıkmasın'. 65 yaş üstündeki kişinin oğlu, 20 yaşında gitti, akşam eve geldi, ne oldu? Sokağa çıksaydı ne olurdu, çıkmasaydı ne olurdu? Bu kadar akıldan, mantıktan yoksun kararlar da alındı. Ekonomi konusunda ne karar alındı? Orada ciddi eksiklikler var. 13 Mart'tan itibaren Ekonomik Sosyal Konseyi toplayın dedik. Yani sorunu yaşayanlarla sorunu çözecekleri bir araya getirin. Oturun bu adamları bir dinleyin, ne diyorlar. 'Toplamayacağım' diyor. Niçin toplamıyorsun? Çünkü, topladığı kişiler kendisine asla itiraz etmeyecek ve yeni şey getirmeyecek insanlar. Dolayısıyla da kendisinin her söylediğine 'Evet efendim, doğru dediniz' diyecek adamlardan yola çıkıyor. Bu yanlıştır."

"Buğday ithal edeceğimiz ülke bile olmayacak"

Gıda konusunda büyük sorunlar yaşanacağını savunan Kılıçdaroğlu, "Buğday ithal edeceğimiz ülke bile olmayacak. Rusya kapattı. Bana söyler misiniz hangi önlem alındı? Çiftçiye ne verildi?" dedi.

Türkiye'nin bu süreci ne kadar az hasarla geçirirse o kadar başarılı olacağına inandığını belirten Kemal Kılıçdaroğlu, alınan kararların yetersiz olduğunu öne sürdü.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP'nin sorun derinleşmeden, ağır maliyetler getirmeden adım atılması konusunda elinden geleni yapacağını kaydetti.

Koronavirüs önlemleri kapsamında ertelenen CHP'nin olağan kurultayının ne zaman yapılacağına ilişkin soruya ise Kılıçdaroğlu, "Biz de doğal olarak Bilim Kurulunun belirleyeceği tarihi bekliyoruz. Bilim Kurulu, 'Tamam artık iş yerleri açılabilir, insanlar sokağa çıkabilir, toplantılar yapılabilir' derse, biz de o çerçevede kendi kurultayımızı yapmış oluruz." yanıtını verdi.

"2020 için 6 milyarlık alacaklarından vazgeçseler ne olur"

Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Avrasya Tüneli'nin 2020'de hazineye maliyetinin 3 milyar 400 milyon lira olduğunu, otoyol bağlantıları dahil edildiğinde bu rakamın 6 milyarın üzerine çıktığını ifade eden Kemal Kılıçdaroğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hazine'nin 2020'de bu kişilere ödemesi gereken garanti parası 6 milyarın üzerinde. Bağış kampanyası açıldı. Çoğu kamu kurumu yapıyor. Bunlar, 2020 için 6 milyarlık alacaklarından vazgeçseler ne olur? Ben kendilerine teşekkür ederim. Siz daha uzun yıllar bu paraları alacaksınız. Türkiye zor süreçten geçiyor. Siz kalkıyor Tekalif-i Milliye Emirlerinden söz ediyorsunuz. Cumhuriyet'in kuruluş yıllarında, daha Cumhuriyet kurulmadan önce Mustafa Kemal'in Sakarya Savaşı'nda başarılı olmak için ayakkabı, yiyecek, nohut, gömlek, atlet, kilot bunlar için yayımladığı Tekalif-i Milliye Emirleri var. Siz kalkmış şimdi aynı şartlardan söz ediyorsunuz. Bağışlasınlar 6 milyarı 2020 yılı içinde."

Kılıçdaroğlu, Tekalif-i Milliye Emirleri dolayısıyla o dönem her bölgede bir de Tekalif-i Milliye Komisyonları kurulduğunu, bu komisyonların kimden hangi yardımın alındığını listelediğini belirterek, şunları kaydetti:

"6 milyon 3 bin 633 lira 12 Nisan 1923 tarihi itibarıyla ödendi. Alınan paralar daha sonra bu bağışı yapan kişilere tek tek ödendi. Cumhuriyet budur. Halka borcu olmayan bir devlet anlayışı, bu çok önemli. Yeri geldiğinde vatandaşına, Milli Kurtuluş Savaşı'nda 'Gel yardım et' diyen ama bağımsızlığı oluşturduktan sonra da 'Bana yaptığın yardımı sana veriyorum' diyen bir devlet. Devlet budur, sosyal devlet de milli devlet de budur. Bu bakış açısıyla bakıyorlarsa başımın üzerinde yerleri var."

(Bitti)