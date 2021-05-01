CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, canlı yayında soruları yanıtladı: (2) - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sandık gelecek, demokratik yollarla bir otoriter rejimi yolcu edeceğiz. Bu işin kuralı budur, acıya tahammülümüz yok." dedi.

Kılıçdaroğlu, KRT TV canlı yayınında soruları yanıtladı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlamak isteyenlere polis tarafından müdahale edildiğini anımsatan Kılıçdaroğlu, Taksim'de 1 Mayıs'ı kutlamanın bir anayasal hak olduğunu söyledi.

Kalabalık olmayan bir grubun bu kutlamayı yapmak istediğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Niye izin vermiyorsun? İktidarın, sarayın saldırısına uğruyorlar bunlar. İstiyor ki sokağa çıkalım, kitleleri harekete geçirelim." görüşünü savundu.

Kılıçdaroğlu, "Kitlelerin sokağa çıkma gibi bir talebi olursa ne diyeceksiniz?" sorusu üzerine, "Kimin böyle bir talebi var bilmiyorum. Böyle bir talebi herkes kafasından silsin. Sandık gelecek, demokratik yollarla bir otoriter rejimi yolcu edeceğiz. Bu işin kuralı budur, acıya tahammülümüz yok." ifadelerini kullandı.

Sandığın her zaman gelebileceğini savunan Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Devleti yönetemiyorlar. Artık sokaktaki vatandaş da bunların devleti yönetemediğini gördü. Çekle ilgili yasal düzenleme yaptılar, devleti kilitlediler. Kanuna aykırı genelge çıkarıyorlar da hiç değilse yaptıkları hatayı gidermek istiyorlar. Akılla, mantıkla bir devletin yönetilmesi gerektiğini bilmiyorlar. Çünkü devletteki bütün liyakatli kadroları yok ettiler. Hangi aklı başında, ahlaklı, inançlı bir yönetim rüşvet alan kişiyi büyükelçi tayin eder? Bayrağını taşıyacak o adam arabasında. Akıl, mantık alacak şey mi? Bir devlet böyle yönetilir mi? Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin büyükelçisi Amerika'ya atandı, ortalıkta gariban, yetim gibi geziyor. Güven mektubunu veremiyor. Kabul etmiyorlar. Bu mudur onurlu Türkiye Cumhuriyeti Devleti?"

Kılıçdaroğlu, ülkeyi adaletle yönetmek istediklerini, bir kişinin iradesine teslim etmeyeceklerini ifade etti.

" Recep Tayyip Erdoğan, artık Türkiye için temel bir milli güvenlik sorunudur" iddiasında bulunan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

" AK Parti'ye geçmişte oy veren vatandaş da bunun farkında. 'Eğer bu yüzükten başka bir şey bulursanız, bilin ki Recep Tayyip Erdoğan hırsızlık yapmıştır.' diyordu ya. Hangi yüzükten bahsediyoruz beyefendi. 50 bin avroluk çanta taşınıyor şu anda. Bunların hepsini vatandaş biliyor, bir tarafa yazıyor. Bu yüzden öyle çok büyük eylemler, şunlar, bunlar değil. Hep beraber sabırla bekleyeceğiz. Sandık gelecek, oyumuzu kullanacağız. Dünya siyaset tarihine güzel bir armağan bırakacağız. Bu armağanı bırakacak olanlar da bu ülkenin gençleri. İlk kez oy kullanacak 6 milyon 300 bin genç. O gençler, otoriter rejime son verip demokrasiyi getirecekler ülkeye."

"Dostlarımızla iktidar olacağız" sözü hatırlatılan Kılıçdaroğlu, "'Dostlarımız' derken, siyaseten dostlarımız. Güçlendirilmiş parlamenter sistemi kim savunuyorsa onların tamamını dostlarımız sayıyoruz. Sadece siyaseten mi? Hayır. Sosyal kimlik üzerinden de dostlarımızı tanımlıyoruz. Apartman görevlisi, emeklisi, EYT'lisi, düğün salonu çalıştıranları, işsizler ordusu, bütün bunlar bizim dostlarımızdır." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine değinen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"En son Biden açıklama yaptı. Bütün AK Parti'liler ne bekliyordu? Erdoğan, salı günü kürsüye çıkacak, 'Ey Biden ne yaptın?' diyecek, yerle yeksan edecek. Onu beklemiyor muydu? Aslan gibi kükreyecekti sözde. Kedi gibi bile miyavlamadı. Görkemli tarihi olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni maalesef yönetiyor, yönettiğini sanıyor."

(Bitti)