CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, canlı yayında soruları yanıtladı: (2) - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, erken seçime ilişkin, " Türkiye'yi yönetemeyecekler. Havlu atmak ve bir süre sonra seçime gitmek zorundalar." dedi.

Kılıçdaroğlu, T24 canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Kanal İstanbul projesine ilişkin soru üzerine Kılıçdaroğlu, projenin yapılacağı havzayı gezdiğini, bölgenin olağanüstü güzel bir doğa harikası olduğunu belirtti.

Bu bölgenin yok edileceğini ileri süren Kılıçdaroğlu, "İster ihale etsinler, ister etmesinler, kime verirlerse versinler, iktidar olduğumuzda ihaleye giren yabancı bir ülke olursa o ülke ile aramıza mesafe koyacağız. Bunların paralarını kesinlikle ödemeyeceğiz. Nereye giderlerse gitsinler. Türkiye soyulacak, birilerine rant yaratılacak bir ülke değildir." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, Kanal İstanbul'un akılcı bir proje olmadığını, gerçekleşeceğini sanmadığını söyledi.

Arada bir gündem değiştirmek için projenin konuşulduğunu iddia eden Kılıçdaroğlu, "Hiçbir ülkenin şirketinin de kalkıp bu projeye gireceğini, bankaların buna finans kaynağı ayıracağını düşünmüyorum. Eğer bizden bir banka buraya kredi verirse günü geldiğinde o da görür. Bu kadar açık ve net söylüyorum. Bu ülke talan ülkesi değildir. Herkesin sorumluluğu vardır. Bunların hepsini düşündük, gereğini de yapacağız. İhalesine bile çıkılacağını düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, yoksullukla mücadeleye ilişkin projelerinin sorulması üzerine, yoksulluğu mantıklı bir yöntemle yok etmenin yolunun Uluslararası Çalışma Örgütünün kabul ettiği Sosyal Güvenliğin Asgari Normları Sözleşmesi'ni ülkede uygulamak olduğunu ifade etti.

Aile destekleri sigortasını uygulayacaklarına dikkati çeken Kılıçdaroğlu, "Bu sigorta 50 yıldır bekliyor, çıkmıyor. AK Parti yoksulluğu sonlandırmak değil, yoksulluğu yöneterek oy devşirme politikası olarak görüyor bunu. Biz bu alanı tümüyle bu anlayıştan arındıracağız. Eğer bir yerde yoksulluk varsa doğrudan doğruya yoksullukla mücadele ve aileye de belli bir gelir güvencesini sağlama. Kaynak nerede? Sağlıklı ve tutarlı bir vergi politikasıyla bu sağlanabilir. İsraf büyük ölçüde engellenebilir. Kaynaklar verimli, doğru yer ve zamanda kullanılabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Millet İttifakı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Millet İttifakı'nın genişleyebileceği yönündeki açıklaması sorulan Kılıçdaroğlu, var olan sistemden rahatsız olan partilerin ortak geliştirdikleri "güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönme" söylemi bulunduğunu anımsattı.

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönelim derken eskiye dönelim değil. Eskinin hatalarını tümüyle telafi ederek, darbe hukukunun bozduğu bütün o anlayışları, düzenlemeleri tümüyle değiştirerek, çağdaş, uygar yeni bir anayasayı oluşturalım ve güçlendirilmiş bir parlamenter sistem olsun. İttifakın bileşenleri olarak güçlendirilmiş parlamenter sistemden ne anlıyoruz, bunu da toplumun, vatandaşın önüne koymamız lazım. Bir çalışma yapıyoruz. Sayın Davutoğlu bir çalışma yaptı. Sayın Babacan bir çalışma yapıyor. Bunu ilkeler haline getirmemiz lazım. Hangi ilkelerden yola çıkarak güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçeceğiz, bunları belirledikten sonra Millet İttifakı'nı oluşturan partiler bir araya gelip bir karar vereceklerdir."

"Saydığınız partiler arasında HDP yok. HDP'yi nerede tutacak Millet İttifakı?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, "Millet İttifakı içinde HDP yok ama HDP'nin yöneticileri de zaman zaman güçlendirilmiş parlamenter sistemden söz ediyorlar. Onların da hakkını yememek lazım." şeklinde konuştu.

MHP'nin anayasa önerisi sorulan Kılıçdaroğlu, "Tümüyle gündem değiştirmeye yönelik uygulama olarak görüyorum." cevabını verdi.

"Temel Bey'e başörtüsü konusunda güvenmiyorlar mı?"

Kılıçdaroğlu, "Muhafazakar kesim iktidar değişirse kazanılmış haklar kaybedilir mi, başörtüsü sorunları tekrar gelir mi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti için özel soruşturmalar, yargılamalar olur mu diye merak ediyor. Bu konudaki düşünceniz nedir?" sorusu üzerine, şunları kaydetti:

"Devlet kinle, intikam duygusuyla, öfkeyle yönetilmez. Dolayısıyla devri sabık yaratacağız, mahkemeye çıkaracağız, bu anlayış doğru değil. Devletin ciddiyetine ve vakarına yakışmaz. Bu anlayış darbeler döneminde olan bir anlayıştır ve intikam üzerine mahkemeler kurulur. Bu mahkemeler bağımsız ve tarafsız değildir. Dolayısıyla o mahkemelerin verdiği kararlar belli bir zaman diliminden sonra toplum vicdanında sorgulanır. Yapılan yanlışlıklar nedeniyle idam ettiğimiz, astığımız kişiler adına üniversiteler kurarız, yollar, havaalanları yaparız, isimlerini veririz, yaptığımız hataları telafi etmek için. Bu defteri tümüyle kapatmamız lazım. Dolayısıyla devleti bilgi, birikim, adalet ve ahlakla yönetmek zorundasınız. Bunu yaptığınız takdirde zaten vatandaş size güvenir. 'CHP iktidara geldiğinde başörtüsü, şu, bu, acaba elde ettiğimiz kazanımlar geri alınır mı' diye kaygı pompalanmak isteniyor. Dostlarımızla beraber iktidar olduğumuzda orada Temel Bey de olacak. Temel Bey'e başörtüsü konusunda güvenmiyorlar mı? İYİ Parti orada olacak. Güvence mi? En büyük güvence o. Öteden beri ısrarla söylediğim bir söz var. Hiç kimsenin inancını, kimliğini, yaşam tarzını kısır siyasete alet etmeyeceğiz. Artık Türkiye bunları aşmak zorundadır. Eğer Türkiye bunları aşmazsa o zaman siyaset Türkiye'yi sorun haline getirebilir."

Erken seçim beklentisi sorulan Kılıçdaroğlu, "Türkiye'yi yönetemeyecekler, havlu atmak ve bir süre sonra seçime gitmek zorundalar. Bunun tarihini belirleyecek olanlar da Erdoğan ve Bahçeli." dedi.

(Bitti)