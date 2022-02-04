CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, canlı yayında soruları yanıtladı: (2) - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ukrayna- Rusya gerilimine ilişkin, "Bize çok yakın bir bölge ve burada çıkacak bir çatışmadan en çok etkilenecek ülkelerden birisi de Türkiye olacaktır. Dolayısıyla Türkiye'nin bu sürecin dışında tarafsız kalması gerekiyor." dedi.

Kılıçdaroğlu, TV100'de katıldığı canlı yayın programında, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Enflasyon rakamları ve hayat pahalılığına ilişkin soru üzerine Kılıçdaroğlu, Türkiye'de olağanüstü sıkıntılı bir dönemin başladığını, mutfaklarda yangın olduğunu ileri sürdü.

Zamların artık sadece çarşıda, pazarda değil, evin bütün odalarında olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, "İnsanlar elektrik yakmıyorlar, televizyonu açıyorlar. Televizyonun ışığından yararlanarak 'acaba tasarruf yapabilir miyiz?' diyorlar." ifadesini kullandı.

Hayat pahalılığının kişi başına düşen gelirin artırılmasıyla çözülebileceğini belirten Kılıçdaroğlu, "Bu işin kuralı budur. Dünyanın her tarafında böyledir. Kişi başına geliri nasıl artırırsınız? Üretim yaparsınız ve istihdam alanı yaratırsınız. Ne kadar çok kişi çalışırsa, ne kadar çok ücret, gelir elde ederse ne kadar çok kişi vergi verirse, ne kadar çok kişi sosyal güvenlik primini öderse kişi başına gelir artar, üretim artar, ihracatımız artar." diye konuştu.

Millet İttifakı'nın seçimleri kazanması durumunda mavi vatan politikasının nasıl olacağı sorusuna ilişkin Kılıçdaroğlu, mavi vatanı koruyarak büyüteceklerini dile getirdi.

Libya ile ilişkilerin yanlış kurulduğunu ve düzeltilmesi gerektiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, "Libya'da taraf olduk. Oysa Libya'da iki tarafı barıştıran taraf olmalıydık. Şimdi Libya'da barış olursa eğer biz bundan son derece mutlu oluruz. Biz Libya ile ilişkilerimizin gelişmesini isteriz." dedi.

İktidara gelmeleri durumunda Suriye devletiyle barışacaklarını bildiren Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin sınırında terör koridorunun da oluşmasına izin vermeyeceklerini açıkladı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Türkiye'deki sığınmacı sorununa yönelik soruya, "Eğer bu tablo devam ederse ileride ciddi bir güvenlik sorunu çıkacaktır. Bu insanlar nasıl geçinecek? Belki bir kısmı yeraltı dünyasının elemanı haline gelecek. Kendi yeraltı dünyalarını kuracaklar, geçimlerini sağlayacaklar, yasa dışı yollara sapacaklar. Ne yapacak bu insanlar? Büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalacağız." değerlendirmesini yaptı.

"Dış politika millidir, milli olmak zorundadır"

Türkiye'nin dış politikada yalnızlaştığını ve bunun nedeninin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu iddia eden Kılıçdaroğlu, "Dış politika millidir, milli olmak zorundadır. Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığına kadar milliydi dış politika. İktidarı, muhalefeti olmaz dış politikanın. Geldiler, dış politikayı iç politika malzemesi haline getirdiler." açıklamasını yaptı.

Kılıçdaroğlu, "Emevi Camisi'nde namaz kılma" ve Süleyman Şah Türbesi'nin taşınması tartışmalarında ön plandaki isim olan Ahmet Davutoğlu'nun bugün Millet İttifakı içinde bir görüntü çizmesinin çelişki oluşturup oluşturmadığı sorusuna, şu karşılığı verdi:

"Bu konuları hiç Sayın Davutoğlu ile görüşmedik. Ama ben eleştirilerde kendime göre haklı olduğumu kabul ediyorum. Belki oturur Sayın Davutoğlu ile görüşülür. Belki bizim bilmediğimiz başka gerekçeler var, bize söylenir. Biz bütün komşularımızla barış içinde yaşamak zorundayız. Bizim coğrafyamız öyle kolay bir coğrafya değil. Tarih bize dünyanın en güzel coğrafyasını vermiş durumda. Asya ile Avrupa arasındayız. Bu coğrafyada herkesin gözü var, bu coğrafyanın kadrini bilmeliyiz. Bu coğrafyayı barış içinde büyütebiliriz. Sadece biz değil, bütün komşularımızı büyütebiliriz. Bütün komşularımızla ekonomik ilişkilerimizi, sosyal ilişkilerimizi, kültürel ilişkilerimizi büyütebiliriz. Çünkü ortak tarihimiz, kültürümüz var bizim."

Ukrayna-Rusya gerginliğinin sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin tarafsız durması ve tarafları sağduyuya davet etmesi gerektiğini vurguladı. Kılıçdaroğlu, "Burada tabii iki devletin yani Rusya ve Amerika'nın mutlaka uzlaşmaları gerekiyor. Bir araya gelmeleri, konuşmaları gerekiyor. Var olan sorunun bir şekilde çözülmesi gerekiyor. Çünkü bize çok yakın bir bölge ve burada çıkacak bir çatışmadan en çok etkilenecek ülkelerden birisi de Türkiye olacaktır. Dolayısıyla Türkiye'nin bu sürecin dışında tarafsız kalması gerekiyor." şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu, Amerika'nın Yunanistan'daki üs sayısını artırdığı iddialarıyla ilgili soruyu yanıtlarken şunları kaydetti:

"Yunanistan'la oturup konuşmamız lazım. Hiç çekinmeden gerekirse bu işi uluslararası hukuk çerçevesinde ilgili mahkemeye götürmemiz lazım. Türkiye yüzde 100 kazanır. Lozan Anlaşması'na aykırı davranıyor, adaları silahlandırıyor. Adaların silahlandırılmaması lazım. Mülkiyeti geçmişte İtalyanlara ait olan 12 adalar vardı. Onlar çekildi. Dolayısıyla o adaların mülkiyetinin uluslararası hukuk çerçevesinde oturup konuşulması lazım. Ben dayatırım, yaparım, asarım, keserimle bu işler olmuyor. 21. yüzyıldayız, uluslararası hukuk bizim hakkımızı teslim eder."

Bir başka soru üzerine erken seçim olma ihtimalini değerlendiren Kılıçdaroğlu, sonbaharda erken seçimin olabileceğini iddia etti.

Erken seçim kararının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takdirine bağlı olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Sonuçta sandık gelecek milletin önüne. Şu çağrıyı yaptım bütün vatandaşlarımıza, sağduyulu olun, soğukkanlı olun. Sokağa çıkmak isteyeceklerdir. Tahrik edeceklerdir. Soğukkanlılıkla hep beraber sandığı bekleyeceğiz. Demokratik ölçüler içinde beyefendiye yolcu edeceğiz." dedi.

Kılıçdaroğlu, bir başka soru üzerine ise seçim barajının yüzde 7'nin de altına çekilmesi gerektiğini kaydetti.

(Bitti)