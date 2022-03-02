CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, canlı yayında soruları yanıtladı: (2) - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6 muhalefet partisinin bir araya gelmesine ilişkin, "Şunu rahatlıkla söyleyebilirim, ülke bu haldeyken hiçbirimiz bu masayı deviremeyiz, tarihsel sorumluluğumuz vardır." dedi.

Kılıçdaroğlu, Fox TV canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

"Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" toplantısına atıfta bulunularak, "6 parti liderinin bir aya gelmesi zor mu?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, partilerin programları ayrı olsa da Türkiye'nin geleceği açısından ortak hedefler belirlemek zorunda olduklarını söyledi.

Cumhur İttifakı'nın içeriden veya dışardan aktörlerle değişik şekilde "masayı bozmak" istediğini savunan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Şunu rahatlıkla söyleyebilirim, ülke bu haldeyken hiçbirimiz bu masayı deviremeyiz, tarihsel sorumluluğumuz vardır. Tarihsel yükümlülüğümüz var. Biz ülkeyi aydınlığa kavuştururuz, ülke huzura erişir, ülkeye demokrasi gelir ondan sonra her parti kendi yoluna daha rahat gidebilir. Ama şu aşamada biz demokrasiyi inşa etmeden, hukuku, adaleti inşa etmeden, toplumun beklentilerini karşılamadan ayrılırsak bu yanlış olur. Zaten liderlerin de böyle niyetleri yok."

"Başka aktörleri devreye koymaya çalışıyorlar"

Cumhur İttifakı'nın "Acaba geçmişten birilerine yeniden siyasi parti kurdurabilir miyiz?" dediğini iddia eden Kılıçdaroğlu, "Tansu Çiller'i mi kastettiğinin sorulması üzerine", "Evet, evet. Geçmişe dönmek istiyorlar. Demek ki kendi döneminin kötü olduğunu o da kabul ediyor. Biz geçmişi değil, biz yarının Türkiye'sini düşünüyoruz, geleceğin Türkiye'sini düşünüyoruz. Bizim öngördüğümüz hedeflerden hangisi bu dönemde var?" değerlendirmesini yaptı.

6 muhalefet partisinin imzaladığı ortak metnin "din ve vicdan özgürlüğü" bölümünü okuyan Kılıçdaroğlu, "Laikliğin toplum düzeninin temeli olduğu, din ve vicdan özgürlüğünün güvencesi olduğu zaten raporda yazıyor. Raporu okumadan görüş beyan etmek doğru değil, önce raporu okuyacaksınız." ifadesini kullandı.

İşsizlik ve ekonomi konusundaki vaatlerine ilişkin soru üzerine Kılıçdaroğlu, "Şimdi 6 parti kendi içinde ön hazırlıklarını yapıyor. Devlette liyakat, temel ilkeler, kurallar, ekonomi, sosyal politikalar belirlenecek, onları da kamuoyuyla paylaşacağız." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri durumunda Kesin Hesap Komisyonu kurulacağını ve başkanının muhalefet partisinden olacağını söyledi.

Elektrik faturasıyla ilgili açıklaması hatırlatılan Kılıçdaroğlu, faturaları hala ödemediğini belirtti. Elektrikte KDV'nin en azından hazirana kadar sıfıra düşürülmesi gerektiğini kaydeden Kılıçrdaroğlu, elektriğinin kesilmesi durumunda ne yapacağının sorulması üzerine de, "Mum ışığında, ne olacak yani? Bahçeli'nin gönderdiği kandiller var, kandilleri yakarız. 'Bu da Bahçeli'nin kandili deriz.' Bakın niye ödemiyorum? Elektrik faturasını ödeyemeyen yüz binler var ama bunların sesi çıkmaz, onların sesi olmak istedim. Benim, o vatandaşların sesi olmak gibi yükümlülüğüm var. Yaptığım doğru bir tutumdur. Olağanüstü zam gelmişse, insaf denilen bir şey var. Beyefendi sarayda otururken fatura ödemez ama gecekonduda oturan öder." şeklinde konuştu.

"Biz yüzde 3 barajda mutabakata vardık"

Seçim kanunu ve baraj konusunda iktidar kanadının açıklamaları sorulan Kılıçdaroğlu, konuya AK Parti'nin kendi açısından, MHP ve BBP'nin de kendi açısından baktığını söyledi. Kılıçdaroğlu, "Bu ittifak, Cumhur İttifakı böyle giderse Türkiye'yi felakete götürecek, çünkü bunlar Türkiye'yi günlük yönetiyorlar. Biz yüzde 3 barajda mutabakata vardık. Yüzde 10'u getirenler darbecilerdir." dedi.

Zeytinlikleri imara açtığı iddia edilen düzenleme konusundaki soruyu da yanıtlayan Kılıçdaroğlu, bu konunun defalarca Meclis'e geldiğini ancak vicdan sahibi milletvekilleri sayesinde çıkmadığını söyledi.

Kılıçdaroğlu, "Parlamentodan çıkamayan bir kanunu, yönetmeliği değiştirerek getirdiler. Bu konuda davalar açılıyor. Bizden de zeytin üreticilerinin yoğun olduğu bölgelerdeki milletvekillerimiz bu davalara dahil olacaklar. Doğru değil. Zeytine saygı duyun." açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı

Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konusunda liderler arasında bir konuşma geçmediğini belirten Kılıçdaroğlu, "(6 liderden) Eğer öyle bir teklif gelirse zaten kaçınamazsınız." dedi.

Bir yola çıktıklarını belirten Kılıçdaroğlu, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Güveni vermek için cumhurbaşkanı adayının yazılı bir deklarasyonu, en azından bir güveni liderlere vermesi lazım. Liderlerin de aralarında karşılıklı güvenin oluşması lazım. Yönetimin de belli bir takvim belirlemesi lazım. 'Biz hangi takvim içerisinde güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçeceğiz?' Bunların belirlenmesi lazım. Dolayısıyla 'Ben cumhurbaşkanı olacağım' demekle bu iş olmuyor. Bu iş iğneyle oya işlemek gibi. Oturacaksınız bütün bunların hepsini düşüneceksiniz. Sonuçta bir gelecek inşa ediyoruz. Cumhurbaşkanı adayının devlet deneyiminin olması lazım. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçinceye kadar devleti yöneteceksiniz."

Sezgin Baran Korkmaz'ın iade süreci

Avusturya'nın, Türkiye ve ABD tarafından kara para aklama soruşturması kapsamında aranan Sezgin Baran Korkmaz'ın ABD'ye de iade talebini kabul etmesine yönelik soru üzerine Kemal Kılıçdaroğlu, "Ya 200 küsur yıl hapis yatacak, veya bülbül gibi konuşacak. Neler yaptığını anlatacak" değerlendirmesini yaptı.

Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti böyle bir tabloyla hiç karşılaşmamıştı. Sezgin Baran Korkmaz'ın üzerindeki mal varlığı haczini kaldırdılar, Korkmaz'ı yurt dışına gönderdiler. Ne oldu? ABD dedi ki, 'ben de istiyorum.' Tutuklandı, hapiste. Biz şimdi, 'bize verin' diyoruz. Sen çıkardın niye istiyorsun? ABD'ye gidip ötmesin diye. Çünkü kime ne kadar rüşvet verdiğini orada anlatacak, anlatmazsa ömür boyu hapse girecek. Konuşursa itirafçıların yararlandığı tüm haklardan yararlanacak. Ondan sonra asıl Türkiye'de neyin ne olduğunu biraz daha net öğrenmiş olacağız."

(Bitti)