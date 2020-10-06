CHP Grup Toplantısı - Son Dakika

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Alınan krediler var, dükkan kapalı. Nasıl ödeyecek? Esnaf diyor ki 'ödeyecek tarzda taksitlendirin, faiz almayın. Stopajı kaldırın' diyorlar. Çekini, senedini ödeyebilen esnaf yok. Esnafın SGK primlerini en azından devlet ödesin" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP Grup Toplantısı'nda konuştu.

Vatandaşın sorunları için her teklife açık imza vereceklerini söyleyen Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: "Sorunların çözüm konusunda tüm vatandaşlarıma söylüyorum; sizin dertlerinizi çözecek hangi teklif gelirse gelsin, hangi partiden gelirse gelsin, CHP olarak açık imza veriyoruz. Kesinlikle katkıda bulunacağız. Yeter ki bu öneri gelsin."

Kılıçdaroğlu, Azerbaycan'ın topraklarının işgal altında olduğunu hatırlatarak, "Toprakları işgal altında olan devlet, uluslararası hukuka aykırı olarak toprakları işgal edildi. 30 yıl bekledi. Şu an çatışma var. Bu çatışmada 83 milyon olarak yüreğimiz Azerbaycan ile birlikte. Onları seviyoruz, haksızlığa karşıyız. Uluslararası hukuk Azerbaycan'ın haklı olduğunu söylüyor. O haklıysa biz de onun haklılığını desteklemek zorundayız. Dostluklarımız, alışkanlıklarımız var. Birliği ve bütünlüğü koruyarak bir işgalin sona ermesini dileyerek, olayın sona ermesini istiyoruz. Sayın Aliyev gayet net, diyor ki; 'Bizim Ermenistan halkıyla sorumunuz yok ama Ermeni yönetimiyle sorumuz var. Dolayısıyla sorun tümüyle yönetimden kaynaklıdır" ifadelerini kullandı.

Baroların kongrelerinin ertelenmesine ilişkin olarak da Kılıçdaroğlu, "Baroların kendi seçimleri yapmasıyla ilgili yasak getirdi. Bir akıl tutulması. Hukukçuya avukata yasaya aykırı işlem yapıyorsunuz ve ses çıkarma diyorsunuz. Sonra ülkede demokrasi var diye meydanda geziyorsunuz" şeklinde konuştu.

Esnafın sorunlarına değinen ve çözüm yolları sunan Kılıçdaroğlu, "Bizim iktidarımızda esnaf için bakanlık kuracağız. İki mutlaka sicil affı olmalı. Alınan krediler var, dükkan kapalı. Nasıl ödeyecek? Esnaf diyor ki 'ödeyecek tarzda taksitlendirin, faiz almayın. Stopajı kaldırın' diyorlar. Çekini, senedini ödeyebilen esnaf yok. Esnafın SGK primlerini en azından devlet ödesin. Esnafa ceza yazmaktan vazgeçin. Kısa çalışma ödeneğinden esnaf da yararlanmamalı. Dükkan kapalı, kira alınmamalı. İcra işlemleri nefes alana kadar durdurulsun. Kantinci esnafının ayakta kalması için devlet bir yıl okul kantinlerden kira almamalı" değerlendirmesini yaptı. - ANKARA