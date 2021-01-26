CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP'li Çelebi, Aksoy ve Özel ile görüştü - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP'li Çelebi, Aksoy ve Özel ile görüştü
26.01.2021 22:43
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel ile görüştü.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel ile görüştü.
Alınan bilgiye göre, Kılıçdaroğlu'nun Meclisteki makamında gerçekleşen görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Çelebi ile Aksoy'un imzasıyla, parti yönetimine ilişkin eleştirilerin yer aldığı bir mektup yayınlanmıştı.
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