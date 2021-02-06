CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Çiğli Tramvayı Temel Atma Töreni'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Çiğli Tramvayı Temel Atma Töreni'nde konuştu Açıklaması

06.02.2021 15:19
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Çiğli Tramvayı Temel Atma Töreni'nde konuştu Açıklaması, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarının yaptıkları harcamanın hesabını halka vermek zorunda olduğunu, böyle bir siyaset anlayışını hayata geçirmeye çalıştıklarını bildirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarının yaptıkları harcamanın hesabını halka vermek zorunda olduğunu, böyle bir siyaset anlayışını hayata geçirmeye çalıştıklarını bildirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Çiğli Tramvayı Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, İzmir milletvekili olarak İzmirlilerle buluşmaktan mutluluk duyduğunu kaydetti. Türkiye'ye huzur ve birlikteliği getirmek için azimli olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Hiçbir güç inandığım yoldan beni döndüremeyecek. Halkın bütün katmanlarıyla birlikte bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz. Sevgiyi, huzuru getireceğiz, kaygıyı, tasayı uzaklaştıracağız." dedi.

Kılıçdaroğlu, sel felaketinden mağdur olanlar için İzmir'de belediyenin önemli hizmetler verdiğini ifade ederek sel nedeniyle 2 bin 554 hane ve iş yerinde sorun olduğunu ve mağdurlara 7 milyon 31 bin liralık yardım yapılacağını aktardı.

"Buca metrosu için borç faizi yüzde 3"

Kılıçdaroğlu, İzmir programı kapsamında yüzde 72'si tamamlanan Narlıdere Metrosu inşaatında incelemelerde bulunduğunu söyledi. Buca Metro Hattı çalışmaları değinen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye Cumhuriyeti devleti düşünün, onun hazinesini düşünün. Hazineyi yöneten bakanları düşünün. Bunlar uluslararası piyasalarda Türkiye Cumhuriyeti Devleti borç alırken faiz ödüyor. En son aldıkları borç dolayısıyla ödedikleri faiz yüzde 5-6 civarında ama İzmir Büyükşehir Belediyesi 1 milyar 70 milyon avroluk borçlanmayı yüzde 3'le yaptı. Olağanüstü bir rakam. Yani Türkiye Cumhuriyeti devletinin ödediği faizin yarısı kadar faiz ile İzmir Büyükşehir Belediyesi borçlanma yapabiliyor. Bu bizim belediyelerimizin uluslararası alanda, finans kuruluşlarının gözünde Türkiye Cumhuriyeti devleti hazinesinden daha iyi ve daha güvenilir olduğunu gösteriyor. Bu bizim gurur verici."

"İnşallah dostlarımızla iktidara geldiğimizde Türkiye Cumhuriyeti'nin talihini değiştireceğiz." diyen Kılıçdaroğlu, devletin hazinesini de uluslararası piyasalarda güvenilir hale getirmek için çalışacaklarını anlattı.

Kılıçdaroğlu, CHP belediyelerinde ihalelerin saydam olduğunu dile getirerek "İhale yapılacak, ihaleler saydam olacak. 'Adamını bul, gel, ihaleyi verelim. Sen de bize para ver.' dönemi yok bizim belediyelerde. Herkes şunu bilmeli CHP'li belediyeler tıkır tıkır işliyor." diye konuştu.

"Her kuruşun hesabını vereceğiz"

İzmir Büyükşehir Belediyesinin Çiğli Tramvayı ihalesi için şartnameye "yeni mezun mühendislerin" çalıştırılması maddesini koydurduğunun vurgulayan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Her büyük kentin ulaşım sorunu var. Belediye başkanlarının görevi de ulaşım, otopark sorununu çözmektir. Bu sorunları çözmek için çaba harcarlar. Yaptıkları harcamanın hesabını halka vermek zorundadır halka hesap vermek, Hakk'a hesap vermektir. Her kuruşun hesabını veren belediye başkanı doğru belediye başkanıdır. Biz yeni bir siyaset anlayışını Türkiye'de hayata geçirmeye çalışıyoruz. Halkına hesap veren siyaset anlayışı. Halkın günlük sorunlarını gören, gelecekteki sorunları gören bir siyaset anlayışı. Bunu yapmak istiyoruz. İnşallah iktidarda da bunu yapacağız. Her kuruşun hesabını vereceğiz. Bizler belediyelerden başlayarak hizmeti kendi halkımıza yapacağız."

Kılıçdaroğlu, salgın döneminde CHP'li belediyelerin milyonlarca kişiye ayni ve nakdi yaptığını ifade etti.

Eğitimde birleştirilmiş sınıf uygulamasını sona erdirmek için 11 büyükşehir belediye başkanlığının olduğu yerlerde Milli Emlak arsalarına okul yapılması için iktidara çağrıda bulunduklarına işaret eden Kılıçdaroğlu, "Biz yaparız. Her kuruşun hesabını veririz. Biz siyaseti köşeyi dönmek için değil, halk için yaparız. Zenginleşme aracı olarak görmeyiz siyaseti. Bizim onlarla siyahla beyaz kadar farkımız var." dedi.

Halkın CHP'li belediyelere güvendiğini, belediye aracılığıyla yardımda bulunmak istediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Tahammül edemediler, belediye hesaplarına yatırılan paralara el koydular, vermediler CHP'li belediyeler başarısız olsun diye. Belediye başkanları arkadaşlarıma söyledim 'Önünüze engeller çıkarırlar, şikayet etmeyeceksiniz, engeli aşacaksınız.' dedim. Banka hesaplarına el koydular. Biz askıda fatura dedik. On binlerce kişinin masrafları ödendi. Aracı belediye oldu." ifadelerini kullandı.

Tunç Soyer'in konuşması

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Çiğli Tramvayı'nın temelini atmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Çiğli Tramvayı'nın 14 istasyondan oluşacağını anlatan Soyer, "İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çiğli Tramvayı İhalesi'nde önemli bir ilki de gerçekleştirdi. İlk defa bir belediye; yüklenici firmaya yeni mezun mühendis ve mimar istihdamı zorunluluğu getirdi. Bu örnek uygulamamız sayesinde yeni mezun gençlerimizin mesleki kariyerlerine adım atmaları konusunda önemli bir katkı sağlamış olduk." dedi.

Konuşmaların ardından protokolde bulunanlar, Çiğli Tramvayı'nın temelini atmak üzere birlikte butona bastı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Siyaset, Çiğli, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Çiğli Tramvayı Temel Atma Töreni'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika


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