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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Dayanışma içinde olacağız, yardımlaşacağız ve bu salgını hep...
6 saat önce
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Dayanışma içinde olacağız, yardımlaşacağız ve bu salgını hep birlikte yeneceğiz.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Dayanışma içinde olacağız, yardımlaşacağız ve bu salgını hep birlikte yeneceğiz."
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 01:22 Kaynak: AA
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