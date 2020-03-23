CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Dayanışma içinde olacağız, yardımlaşacağız ve bu salgını hep... - Son Dakika
Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: 'Dayanışma içinde olacağız, yardımlaşacağız ve bu salgını hep... - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Dayanışma içinde olacağız, yardımlaşacağız ve bu salgını hep...

6 saat önce

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Dayanışma içinde olacağız, yardımlaşacağız ve bu salgını hep birlikte yeneceğiz.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu:

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Dayanışma içinde olacağız, yardımlaşacağız ve bu salgını hep birlikte yeneceğiz."

Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 01:22 Kaynak: AA

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