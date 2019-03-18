Son Dakika Haberleri: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Defne'de Halka Hitap Etti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Defne'de Halka Hitap Etti

1 saat önce

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mitinge katılanları selamlaması Miting alanından ve partililerden görüntüler HATAY - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay'ın Defne ilçesindeki Şükrü Güçlü Bulvarı'nda düzenlenen mitinge katıldı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Defne'de Halka Hitap Etti, System.String[]
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mitinge katılanları selamlaması
Miting alanından ve partililerden görüntüler HATAY - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay'ın Defne ilçesindeki Şükrü Güçlü Bulvarı'nda düzenlenen mitinge katıldı. (4)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 07:33 Kaynak: AA

Defne, Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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