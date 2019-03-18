CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Defne'de Halka Hitap Etti
1 saat önce
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mitinge katılanları selamlaması Miting alanından ve partililerden görüntüler HATAY - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay'ın Defne ilçesindeki Şükrü Güçlü Bulvarı'nda düzenlenen mitinge katıldı.
- CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
'nun mitinge katılanları selamlaması
Miting alanından ve partililerden görüntüler HATAY - Cumhuriyet Halk Partisi
(CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay
'ın Defne
ilçesindeki Şükrü Güçlü Bulvarı'nda düzenlenen mitinge katıldı. (4)
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 07:33 Kaynak: AA
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