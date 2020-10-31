CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, deprem bölgesinde - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, deprem bölgesinde

31.10.2020 13:33

Bayraklı ilçesinde depremde yıkılan Rızabey Apartmanı'nda arama çalışmaları CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun enkaz alanına gelmesi Kemal Kılıçdaroğlu'nun yetkililerden bilgi alması İZMİR - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bayraklı ilçesinde arama kurtarma çalışmalarının devam...

Bayraklı ilçesinde depremde yıkılan Rızabey Apartmanı'nda arama çalışmaları

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun enkaz alanına gelmesi

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yetkililerden bilgi alması İZMİR - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bayraklı ilçesinde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Rızabey Apartmanı'nda incelemelerde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, deprem bölgesinde
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, deprem bölgesinde
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, deprem bölgesinde
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, deprem bölgesinde

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Arama Kurtarma, Bayraklı, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, deprem bölgesinde - Son Dakika


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