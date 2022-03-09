CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'a geldi - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a geldi.
Kılıçdaroğlu, Diyarbakır Havalimanında partililerce davul zurna ve halaylar eşliğinde karşılandı.
Oluşturulan konvoyla kısa bir şehir turu atan Kılıçdaroğlu, daha sonra konaklayacağı otele geçti.
Kılıçdaroğlu'nun yarın kentte sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve kanaat önderleriyle yapılacak toplantılara katılması bekleniyor.
Kaynak: AA
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