CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'a geldi - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'a geldi

09.03.2022 22:54
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'a geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a geldi.

Kılıçdaroğlu, Diyarbakır Havalimanında partililerce davul zurna ve halaylar eşliğinde karşılandı.

Oluşturulan konvoyla kısa bir şehir turu atan Kılıçdaroğlu, daha sonra konaklayacağı otele geçti.

Kılıçdaroğlu'nun yarın kentte sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve kanaat önderleriyle yapılacak toplantılara katılması bekleniyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'a geldi - Son Dakika


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