Son Dakika Haberleri: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Doğu Akdeniz'de bizim haklarımız var, o hakları sonuna kadar...
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Doğu Akdeniz'de bizim haklarımız var, o hakları sonuna kadar...

2 saat önce

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Doğu Akdeniz'de bizim haklarımız var, o hakları sonuna kadar savunacağız, kimsenin bundan endişesi olmasın.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu:
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: " Doğu Akdeniz'de bizim haklarımız var, o hakları sonuna kadar savunacağız, kimsenin bundan endişesi olmasın. AB yaptırım uygulayacakmış, bunu kabul etmiyoruz. AB çifte standart uygulamaktan vazgeçmediği sürece, AB'nin bu topraklarda değeri yoktur."
Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği, Doğu Akdeniz, Politika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 02:25 Kaynak: AA
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