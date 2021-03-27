CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ekmek fabrikasının inşaatını inceledi - Son Dakika

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Arnavutköy'de inşaatı devam eden Halk Ekmek Fabrikası'nı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, burada yetkililerden bilgi aldıktan sonra inşaatı gezdi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Arnavutköy Hadımköy Mahallesi'nde yapılan Halk Ekmek Fabrikası'nda incelemelerde bulundu. Programda Kılıçdaroğlu'na İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile partililer katıldı.

AK Parti döneminde inşaatı başlatılan ve bir süre inşaatı duran fabrikanın yapımı yüzde 2021'in başında tekrar başladı. Ağustos ayında kaba inşaatının bitirilmesi ve 2022 yılının başından itibaren üretime başlaması hedeflenen fabrikanın yüzde 36'sı tamamlandı. Toplamda günlük 240 ton hamur işleme kapasitesi olacak fabrikada, 450 bin adet normal ekmek, 250 bin de farklı türde ekmek üretimi yapılması hedefleniyor.

İBB Başkanı İmamoğlu ile şantiye şefinden bilgi alan Kılıçdaroğlu ardından inşaat alanını gezerek, beton boşalttı, işçilerle fotoğraf çektirdi.

Fabrika hakkında konuşan İBB Başkanı İmamoğlu, "Yoğun bir biçimde ekmek üretimine ihtiyaç duyuluyor. Bunu arttırmak için buradaki imalata hız verdik. İnşallah sene sonu bitirip, yıl başından itibaren İstanbullulara buradan da ekmek üretimine başlamış olacağız. Buradaki üretimimiz İstanbul'daki üretimin en fazla 7-8'ini bulacak. Yani bahsedildiği gibi fırıncının ekmeği ile işimiz yok" dedi.

Daha sonra bir açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanımız ekip arkadaşlarıyla İstanbullulara hizmet veriyor. Kendisinin de ifade ettiği gibi amaç fırıncılarla bir rekabet içine girmek değil, onlar da kazansın, onlar da esnaf. Ama halk da kazansın, halkın da ihtiyacı var, ucuz ekmeğe ihtiyacı var. Hayat çok pahalı. Yoksulun en fazla olduğu yer İstanbul, dolayısıyla o hanelere de ekmek girmesi lazım. Onların da ucuz ekmek alması lazım" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, buradaki incelemelerin ardından yandaki bir tatlıcıya giderek bir süre sohbet etti. - İSTANBUL