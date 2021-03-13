CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Ekonomi paketi açıkladılar malum. 'İşsizliği çözeceğiz' diye tek cümle yok" - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'de 10 milyon işsiz olduğunu, açıklanan ekonomi paketinde "İşsizlik sorununu çözeceğiz." şeklinde bir ifadenin yer almadığını söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Karşıyaka ilçesinde düzenlenen Örnekköy Kentsel Dönüşüm Projesi 2. Etap Temel Atma törenine katıldı.

Kılıçdaroğlu, törende yaptığı konuşmada, gelecek seçimlerde Türkiye'nin kaderini gençlerin belirleyeceğini vurguladı. Türkiye'ye barışı, huzuru, geleceği gençlerin getireceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Umudumuz gençler, güvencemiz gençlerdir. Her zaman, her ortamda ve her yerde gençler başımızın tacıdır." dedi.

Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin pek çok sorunu olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

"İşçinin, emekçinin, esnafın sorunu var, hal esnafının sorunu var, apartman görevlisinin, taşeron işçisinin sorunu var. Hemen hemen Türkiye bir sorunlar yumağı halinde. Ama bu buhrandan Türkiye'yi çıkarma görevi Cumhuriyet Halk Partisinindir, yani bizimdir, yani bu ülkenin hepimizin mutlu olacağı şekilde şekillendirecek olan parti yine Cumhuriyet Halk Partisidir. Bundan emin olmanızı istiyorum. Biz hiç kimseyi dışlamıyoruz, hiç kimseyi kimliğinden, yaşam tarzından ötürü ötekileştirmiyoruz. Herkesi kucaklıyoruz, Türkiye coğrafyasında yaşayan herkesi kucaklıyoruz. Herkesin sorununa talibiz ve herkesin sorununu çözeceğiz. Artık bu ülkede herkesin yüzü gülmeli, herkes evine akşam huzur içinde dönebilmeli. Bunu yapacağız."

CHP'li belediye başkanlarının performansı

CHP'li belediye başkanlarının seçim öncesi söz verdiği gibi "martın sonunu bahar" yaptığını söyleyen Kılıçdaroğlu, ikinci büyük adımı da yerel yönetimlerin performansla atacaklarını ifade etti. "İkinci büyük adımı da dostlarımızla beraber atacağız." diye konuşan Kılıçdaroğlu, "Bu güzel ülkeye cumhuriyeti, demokrasiyi, özgürlüğü, hakkı, hukuku ve adaleti getireceğiz. Bu güzel ülkeye kadın erkek arasında toplumsal cinsiyet eşitliğini getireceğiz, kadına şiddete son verdireceğiz. Herkesin özgürce yaşamasını sağlayacağız. Birinci adımı belediyelerimiz atıyorlar." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, CHP'li belediye başkan adaylarının seçimden önce "yardımları keseceği, halkı mağdur edeceği, hizmet vermeyeceği" yönünde eleştirildiğini aktararak göreve gelen CHP'li belediye başkanlarının tüm Türkiye coğrafyasında baskılara rağmen başarılarıyla "tarih yazdığını" söyledi.

Kentlerde yaşamanın zorluğu

Kentlerde yaşamanın kendine özgü sorunları olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, kentlerde yaşayanların yeşil alan görmek istediğini, mahalle kültüründen kopmamayı arzu ettiğini, kentsel dönüşüm sırasında da bu taleplerin dikkate alınması gerektiğini ifade etti.

Kılıçdaroğlu, kentsel dönüşümün o bölgede yaşayanları memnun edecek şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğini dile getirerek şöyle devam etti:

"Bunu belediye başkanlarımız yapıyor. Sosyal donatı alanları, yeşil alanlar, okullar, kreşler göreceksiniz. Kentte yaşamanın bütün olanaklarından vatandaşlarımız yararlanmış olacak. Sadece burada değil, birçok yerde kentsel dönüşüm yapılıyor ama burada bir şey görmeyeceksiniz kentsel dönüşümünden daire sahibi olacak kişilerin başka yerlere sürüldüğünü görmeyecekseniz. Oradaki ranttan o insanların yararlandığını göreceksiniz. Kentsel dönüşümde güveni ve güvenceyi sağlayacak belediyeyi göreceksiniz. Vatandaş ve müteahhit karşı karşıya gelmeyecek. Ana sorumlu büyükşehir belediyesi olacak. İnsanlar evlerini davul zurnayla evlerini yıkacak, güzelliklerle yeni evlerine taşınacaklar. Bu da bizim yaptığımız kentsel dönüşümdür, anlayıştır. Bu kentsel dönüşüm içinde beton ormanları olmayacak."

CHP'nin insan odaklı bir parti olduğunu anlatan Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerin kentleri engelliler için de yaşanabilir hale getirmek için hizmet verdiğine işaret etti.

Ekonomi paketi eleştirisi

Kemal Kılıçdaroğlu, güncel siyasi ve ekonomik gelişmelere ilişkin olarak da şunları kaydetti:

"2023'te seçim olacak diyorlar, daha erken olacak diyorlar. Ne zamana olursa olsun, önümüze sandık geldiğinde bütün bu hizmetleri Türkiye'nin her yerindeki her vatandaşa götürmek için sizden destek isteyeceğiz. Demokrasiyi, huzuru, bereketi getireceğiz. Her yerde bereket, her evde huzur olacak. Ekonomi paketi açıkladılar malum. 'İşsizliği çözeceğiz' diye tek cümle yok. 10 milyonu aşkın işsizimiz var. Ceplerimiz bir yere gittiğimiz zaman işsiz vatandaşlarımızın talepleriyle doluyor. Üniversiteyi bitirmiş elektrik elektronik mezunu bir vatandaş beni halde yakaladı. İşsiz olduğunu, halde çalıştığını söyledi. Hak ediyor mu bunu, hak etmiyor. Onun zor durumda olduğu bu tablo, onun kusuru değil. Binbir fedakarlıkla ailesi onu okutmuş. Peki niye işsiz? Birileri 3-4-5 maaş alırken neden bir kişi işsiz? İşsiz olması sadece onun sorunu değil, sadece onu değil, ailesini de üzüyor. Bütün bu tabloları biliyoruz. Bize güveneceksiniz. Güvenin bize, biz değiştireceğiz. Türkiye'yi değiştireceğiz. Türkiye'ye huzuru, bereketi getireceğiz. Nerede olursa olsun bir insanımız yaşıyorsa devlet sosyal devlet olarak onun yanında olacak. Hiçbir kadın pazar artıklarından evime yiyecek bulabilir miyim diye düşünmeyecek, herkesin asgari geçim güvencesi olacak."

Kılıçdaroğlu, sosyal demokrat bir parti olarak halk için çalışmayı sürdüreceklerine dikkati çekti.

Tunç Soyer

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, törende yaptığı konuşmada, belediye olarak Türkiye'de örnek bir dönüşüm gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yaklaşık 6 bin kişinin yaşadığı 18 hektarlık Örnekköy Kentsel Dönüşüm Alanı'nda etaplar halinde devam eden proje tamamlandığında toplamda 3 bin 520 adet konut ve 338 adet işyeri inşa edeceklerini belirten Soyer, "Proje kapsamında bu alanda 4 bin 200 metrekare kapalı alanı olan iki katlı yeni pazar alanı, taşıtlar için yaklaşık 30 bin metrekare açık ve kapalı otopark alanları, 3 bin 500 metrekare kapalı alanı olan spor tesis binası ve sosyal alanlar yapılacak. Projeyle aynı zamanda bu alana, 68 bin metrekare yeşil alan ve 20 bin metrekare sosyal donatı alanı kazandırmış olacağız." bilgisini verdi.

Törende belediye başkanlarına tepki

Tören alanına gelen bir grup, "Sayın Genel Başkanım Hoş geldiniz, İnönü Mahallesi imar mağdurları olarak sizlerden yardım istiyoruz.", "Suçumuz oy vermek mi?" "Oy verdiğimiz başkanları mahallemize getiremedik, siz gelin utansınlar." şeklinde pankartlar açtı.

Gruptan Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Özay Dağhan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Atakent, İnönü, Cumhuriyet ve Örnekköy mahallelerinin bir kısmında imar değişikliği yapılmak istediğini ancak buna karşı çıktıklarını söyledi.

Hazırlanan imar planına itiraz ettiklerini aktaran Dağhan, "Sayın Genel Başkanı mahallemize çağırıyoruz. Başkanları 6-7 aydır getiremedik. Genel Başkan geldi diye umutla geldik buraya. Gelsin Genel Başkanımız mağduriyeti görsün. Biz eyleme gelmedik. Sesimizi duymayan başkanları şikayete geldik. Biz zaten planı da mahkemeye verdik." dedi.

Emlak Bankası Konutlarında yaşayan bir grup adına açıklama yapan Nevzat Özkılıç ise konutlarda oturan birçok kişinin deprem endişesiyle evlerini terk ettiğini söyledi. Özkılıç, daha önce de hak sahiplerinden imza topladıklarını ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile de görüştüğünü belirterek "Ben sahip çıkacağım, dedi ama sahip çıkılmadı. O yüzden burada sesimizi duyurmak istedik. 12 aydır bunun mücadelesini veriyoruz. İsteğimiz olmazsa Ankara'ya yürüyeceğiz." dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu ve Tunç Soyer törende konuşurken, "Hak hukuk adalet", "Adalet yok, olmadı, olmadı bahar olmadı" şeklinde slogan atıldı. İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, grubun yanına giderek bir süre gruptakilerle görüştü.

Tören öncesinde yıkım alanın incelemelerde bulunan Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, törenin sonunda da temel atma işlemine iştirak etti.