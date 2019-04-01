Son Dakika Haberleri: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Ekonomik Krizin Aşılması Konusunda Bize Düşen Her Görevi Yerine...

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Ekonomik Krizin Aşılması Konusunda Bize Düşen Her Görevi Yerine...

47 dakika önce

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Ekonomik krizin aşılması konusunda bize düşen her görevi yerine getirmeye hazırız."

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu:
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Ekonomik krizin aşılması konusunda bize düşen her görevi yerine getirmeye hazırız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:22 Kaynak: AA

Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel
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