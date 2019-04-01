CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Ekonomik Krizin Aşılması Konusunda Bize Düşen Her Görevi Yerine...
47 dakika önce
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Ekonomik krizin aşılması konusunda bize düşen her görevi yerine getirmeye hazırız."
CHP
Genel Başkanı Kılıçdaroğlu
: "Ekonomik krizin aşılması konusunda bize düşen her görevi yerine getirmeye hazırız."
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:22 Kaynak: AA
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