CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, enkazdan kurtarılan Elif'in ailesiyle görüştü - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, enkazdan kurtarılan Elif'in ailesiyle görüştü
02.11.2020 12:09
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'deki deprem felaketinin ardından Doğanlar Apartmanı enkazından yaklaşık 65 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'deki deprem felaketinin ardından Doğanlar Apartmanı enkazından yaklaşık 65 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.
CHP Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, deprem felaketinden 65 saat sonra enkaz altından kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in ailesini telefonla aradı.
Elif'in sağlık durumu hakkında bilgi alan CHP lideri Kılıçdaroğlu, geçmiş olsun dileklerini sundu.
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