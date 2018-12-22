CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Erzurum'da (2)
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- Kılıçdaroğlu'nun MHP il başkanlığını ziyareti ERZURUM - Kemal Kılıçdaroğlu CHP İl Başkanlığını ziyareti öncesi, parti binalarının karşısındaki MHP İl Başkanlığını da ziyaret ederek, partililere selam verdi.
- Kılıçdaroğlu
'nun MHP
il başkanlığını ziyareti ERZURUM - Kemal Kılıçdaroğlu CHP
İl Başkanlığını ziyareti öncesi, parti binalarının karşısındaki MHP İl Başkanlığını da ziyaret ederek, partililere selam verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 01:52 Kaynak: AA
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