Son Dakika Haberleri: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Erzurum'da (2)

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Erzurum'da (2)

54 dakika önce

- Kılıçdaroğlu'nun MHP il başkanlığını ziyareti ERZURUM - Kemal Kılıçdaroğlu CHP İl Başkanlığını ziyareti öncesi, parti binalarının karşısındaki MHP İl Başkanlığını da ziyaret ederek, partililere selam verdi.

- Kılıçdaroğlu'nun MHP il başkanlığını ziyareti ERZURUM - Kemal Kılıçdaroğlu CHP İl Başkanlığını ziyareti öncesi, parti binalarının karşısındaki MHP İl Başkanlığını da ziyaret ederek, partililere selam verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 01:52 Kaynak: AA

MHP, Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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