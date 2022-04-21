Kılıçdaroğlu: "Eşimle birlikte bir hafta boyunca karanlıkta kalacağız" - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu: "Eşimle birlikte bir hafta boyunca karanlıkta kalacağız"

21.04.2022 22:34

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, elektriği kesilen abonelere destek amacıyla eşiyle birlikte bir hafta boyunca karanlıkta kalacağını belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, elektriği kesilen abonelere destek amacıyla eşiyle birlikte bir hafta boyunca karanlıkta kalacağını belirtti.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden elektriği kesilen evinden açıklama yaptı.

Büyük bir toplumsal sarsıntının içinde olduklarını savunan Kılıçdaroğlu, dünyadaki zengin azınlıkların, halkın sosyal, siyasi ve çevresel refahını baltaladığını kaydetti.

Dünyanın en zengin 26 insanının servetinin dünya nüfusunun yarısının gelirine eşit olduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, "Zenginler daha zengin, yoksular daha yoksul hale getirildi. Bu zenginler servetlerinin yüzde birini bağışlasalar dünyada okula gidemeyen tüm çocukların eğitim ve sağlık masraflarının tümü karşılanır. Benim kavgam işte bu adaletsiz düzenle. Dünyadaki bütün demokratların, adalet peşinde koşanların bu kavgada omuz omuza vermesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Devletlerin fakirleşen vatandaşlarının temel ihtiyaçlarını koruma altına almakla yükümlü olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, "21. yüzyılda temel ihtiyaç harcamalarına masraf gözüyle bakılamaz. Halkın temel hakları da açgözlü çetelere, holdinglere bırakılamaz. Faturalarını ödeyemeyecek kadar yoksullaşmış, işe, aşa, eğitime dahi adil bir şekilde ulaşamayan bir toplumdan refah çıkmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Devleti yönetenlerin ülke zenginliğini hakkaniyetli dağıtmak zorunda olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Ben açgözlü politikacıların yarattığı adaletsizliğe karşı karanlıktayım. 4 milyona yakın abonenin elektriği kesilmiş Türkiye'de. Onların sesi duyulsun diye bu yola girdim. Bu eylemim bir sivil itaatsizlik çağrısı değildir, bu bir direniştir. Bu sizin hakkınızı arama mücadelesidir. Mücadelem ülkenin karanlıkta kalan ailelerine, çocuklarına ses olmak içindir ama aynı zamanda dünyanın tüm demokratlarına da bir çağrıdır. Eşimle birlikte bir hafta boyunca karanlıkta kalacağız."

Halkın acısını yaşamak için karanlıkta oturacağını belirten Kılıçdaroğlu, "Son olarak Erdoğan'a buradan sesleniyorum, elektriğe ve diğer enerji kalemlerine yaptığın zamları derhal geri çek. Enerjide KDV'yi sıfırla. Toplam geliri asgari ücretten düşük olan abonelerin elektrik tüketimini enerji çekleriyle karşıla." açıklamasında bulundu.

Kılıçdaroğlu: Eşimle birlikte bir hafta boyunca karanlıkta kalacağız
Kılıçdaroğlu: Eşimle birlikte bir hafta boyunca karanlıkta kalacağız
Kılıçdaroğlu: Eşimle birlikte bir hafta boyunca karanlıkta kalacağız
Kılıçdaroğlu: Eşimle birlikte bir hafta boyunca karanlıkta kalacağız

YORUMLAR
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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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