CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ev hanımlarını dinledi - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ev hanımlarını dinledi
ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ev hanımlarının sorunlarını dinledi.
CHP'den yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ev emekçisi kadınlar ile videokonferans toplantısında bir araya geldi. Ev emekçilerinin taleplerini dinleyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, çözüm önerilerini anlattı" denildi.
Kaynak: İHA
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