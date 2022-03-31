CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "EXPO 2021 Hatay" açılış töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "EXPO 2021 Hatay" açılış töreninde konuştu Açıklaması

31.03.2022 22:09
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "EXPO 2021 Hatay" açılış töreninde konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Biz çıkarılan bütün engelleri aşmasını bildik.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Biz çıkarılan bütün engelleri aşmasını bildik. Engelleri aşma konusunda kararlı irademizi de sergiliyoruz. Dolayısıyla hangi engeli çıkarırlarsa çıkarsınlar Türkiye'yi aydınlığa çıkarmakta kararlıyız." dedi.

Kılıçdaroğlu, Antakya Karaksı mevkisindeki EXPO Alanı'nda "Medeniyetler Bahçesi" temasıyla düzenlenen "EXPO 2021 Hatay"ın açılış törenindeki konuşmasında, Hatay'ın uygarlıkların başkenti olduğunu söyledi.

Hatay'ın çok sayıda zenginliği barındırdığını aktaran Kılıçdaroğlu, "Belki küçük bir coğrafya ama tarihin derinliklerine baktığınızda Hatay, çok farklı bir kent olarak karşımıza çıkıyor. İnançların, kimliklerin, kültürlerin, yemeklerin, öykülerin zenginliği var. Ne kadar zenginlik ararsanız Hatay'da. EXPO 2021, tahmin ediyorum bu gerekçelerle Hatay'a verildi." diye konuştu.

Organizasyonun kente gelmesi için Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın çaba harcadığını kaydeden Kılıçdaroğlu, kentin tarihinin ve coğrafyasının EXPO 2021 Hatay'da görülebildiğini dile getirdi.

Kılıçdaroğlu, yeşilin bütün tonlarının görülebileceği organizasyon alanının güzel, kente nefes aldıran, kalıcı bir mekan olduğunu söyledi.

Belediye başkanlarının çalışmalarına değinen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Bir şeyi unutmamanızı isterim. Kararlılık sadece Hatay Büyükşehir Belediyemizde değil, diğer belediye başkanlarımızın da aynı kararlılıkla azimle yol yürüdüklerini bilmenizi isterim. Biz çıkarılan bütün engelleri aşmasını bildik. Engelleri aşma konusunda kararlı irademizi de sergiliyoruz. Dolayısıyla hangi engeli çıkarırlarsa çıkarsınlar Türkiye'yi aydınlığa çıkarmakta kararlıyız."

Diğer konuşmacılar

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da bugün sadece Hatay'ın, bölgenin değil, Türkiye'nin bayramı olduğunu söyledi.

EXPO 2021 Hatay'ın azmin, uzun çalışma disiplinin, cesaretin ürünü olduğunu ifade eden Savaş, mesai yapan, emek veren herkese teşekkür etti.

Savaş, etkinlik alanına gelenlerin sadece Hatay'ın değerlerini değil, büyükşehir belediyelerinin yapmış olduğu güzel eserleri görebileceğini belirtti.

Herkesi kente beklediklerini aktaran Savaş, şunları kaydetti:

"Biz burada Hatay'ın gerçekleri ve hakikatiyle insanları buluşturuyoruz. Sonuç itibarıyla istiyorum ki Hatay'ın, bölgemizin, ülkemizin bütün değerleri kazansın. Hatay'ın kültürünü, tarihini, medeniyet birikimini, barış kokan iklimini herkes tanısın ve Hatay'daki bu kardeşlik iklimi dünyaya çok lazım. Dünyaya lazım olan bu iklim herkes tarafından hem benimsensin hem de uygulansın diyorum. Sonuç itibarıyla Hatay, bölgemiz, ülkemiz kazanacak. Çiftçimiz, sanatkarımız, tüccarımız kazanacak, aynı zamanda bu bölgede iş yapan herkes kazanacak ama en çok kazanan barış olsun istiyorum."

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz'ın da konuşmasının ardından gösteri ekipleri sahne aldı.

Programa, CHP parti yöneticileri, milletvekilleri, belediye başkanları, bazı ülkelerin Ankara Büyükelçileri, yerli ve yabancı misafirler katıldı.

YORUMLAR
500
Kemal Kılıçdaroğlu, Akhisar'da toplu açılış töreninde konuştu Açıklaması Kemal Kılıçdaroğlu, Akhisar'da toplu açılış töreninde konuştu Açıklaması CHP Grup toplantısı CHP Grup toplantısı

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 'EXPO 2021 Hatay' açılış töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika
21:42 Erbakan polemiğiyle ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Karamollaoğlu'ndan yanıt
21:37 Ali Koç, Löw ile görüşüldüğünü doğruladı! Taraftarlar sevinçten havalara uçtu
21:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenski görüştü! İstanbul'daki müzakereler ön plandaydı
20:59 Seçim barajının yüzde 7'ye düşürülmesini de içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
20:46 Fenerbahçe bütün ipleri kopardı! Ozan Tufan'ın yeni sezonda Beşiktaş'a gideceği konuşuluyor
20:32 Uzmanlar kalp hastaları ve nefes darlığı çeken vatandaşları uyardı! Çöl tozu geliyor
20:28 Galatasaray'da sular durulmuyor! Kamuoyuyla paylaşılan rapordaki Fatih Terim detayına ilk tepki geldi
20:01 Galatasaray'ın "Gizli ve Kişiye Özel" başlıklı raporu yayımlandı! Fatih Terim'in küfür ettiği kısım dikkat çekti
19:49 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 56 kişi hayatını kaybetti, 14 bin 336 yeni vaka tespit edildi
19:40 Putin ile Zelenski görüşecek mi? sorusuna Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yanıt verdi: Tüm konularda anlaşma olursa liderler bir araya gelecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2022 22:19:52. #1.11#
SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "EXPO 2021 Hatay" açılış töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement