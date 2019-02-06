CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 24 Nisan Tarihini Sözde Ermeni...
1 saat önce
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 24 Nisan tarihini sözde Ermeni soykırımını anma günü olarak ilan edeceğini açıklamasını derin bir üzüntü ile karşılıyor ve şiddetle kınıyorum.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 24 Nisan tarihini sözde Ermeni soykırımını anma günü olarak ilan edeceğini açıklamasını derin bir üzüntü ile karşılıyor ve şiddetle kınıyorum."
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:11 Kaynak: AA
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