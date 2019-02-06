Son Dakika Haberleri: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 24 Nisan Tarihini Sözde Ermeni...

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 24 Nisan Tarihini Sözde Ermeni...

1 saat önce

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 24 Nisan tarihini sözde Ermeni soykırımını anma günü olarak ilan edeceğini açıklamasını derin bir üzüntü ile karşılıyor ve şiddetle kınıyorum.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu:
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 24 Nisan tarihini sözde Ermeni soykırımını anma günü olarak ilan edeceğini açıklamasını derin bir üzüntü ile karşılıyor ve şiddetle kınıyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:11 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, Kemal Kılıçdaroğlu, Fransa, Politika
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Kulisleri Sallayan İddia: Kılıçdaroğlu, Eski AK Parti'li Babacan'ın Partisi İçin Gül'e 20 Vekil Vadetti Fransa'nın 24 Nisan'ı 'Ermeni Soykırımını Anma Günü' İlan Etmesine Bir Tepki de Kılıçdaroğlu'ndan: Şiddetle Kınıyoruz

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