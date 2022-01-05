CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, gazetecilerle bir araya geldi (2) - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun muhabirlerle selamlaşması

Toplantıya katılan muhabirlerden görüntüler

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, televizyon kanallarının, gazetelerin ve internet sitelerinin muhabirleri ile Marriott Otel'de kahvaltıda bir araya geldi. Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP TBMM Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan ve Genel Başkan İletişim Koordinatörü Ömer Topsakal eşlik etti. (2)