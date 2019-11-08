Son Dakika Haberleri: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Gaziantep'te
Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Gaziantep'te

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Gaziantep'te

6 saat önce

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Gaziantep'e geldi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Gaziantep'te, System.String[]

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Gaziantep'e geldi.

Öğle saatlerinde Gaziantep Havalimanı'na gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP Gaziantep İl Başkanı Lütfü Demir, milletvekillleri Bayram Yılmazkaya, İrfan Kaplan ile partililer karşıladı. Kılıçdaroğlu, kendisini karşılayanlarla tek tek selamlaşıp sohbet etti. Bir süre havalimanında partililerle görüşen Kılıçdaroğlu, daha sonra STK temsilcileri ve iş insanları ile yapacağı toplantı için otele geçti. Kılıçdaroğlu'nun akşam aynı otelde 'Atatürk'ü Anlamak' konulu seminere katılacağı öğrenildi.


Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep, Politika

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 02:22 Kaynak: DHA
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