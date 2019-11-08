CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Gaziantep'te
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Gaziantep'teGAZİANTEP - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir takım temaslarda bulunmak üzere Gaziantep'e geldi.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:45 Kaynak: İHA
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Gaziantep'te
GAZİANTEP - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir takım temaslarda bulunmak üzere Gaziantep'e geldi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tarifeli uçakla öğle saatlerinde Gaziantep'e geldi. Gaziantep Havalimanı'nda partililer tarafından davul zurna ile karşılanan Kılıçdaroğlu, partililerle tek tek tokalaştı. Bir dizi ziyaretlerde bulunmak için Gaziantep'e gelen Kılıçdaroğlu, akşam özel bir otelde düzenlenecek olan 'Atatürk'ü Anlamak' adlı seminere katılacak.
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