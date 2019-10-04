CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Gölcük Tabiat Parkı'nı gezdi
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun parkı gezmesi BOLU - Bolu Belediyesi'ni ziyaretinin ardından Kıbrıscık ilçesine hareket eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gölcük Tabiat Parkı'na uğradı.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 06:14 Kaynak: AA
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun parkı gezmesi BOLU - Bolu Belediyesi'ni ziyaretinin ardından Kıbrıscık ilçesine hareket eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gölcük Tabiat Parkı'na uğradı.
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