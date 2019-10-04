Son Dakika Haberleri: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Gölcük Tabiat Parkı'nı gezdi
Son Dakika Güncel Haber

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Gölcük Tabiat Parkı'nı gezdi

18 dakika önce

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun parkı gezmesi BOLU - Bolu Belediyesi'ni ziyaretinin ardından Kıbrıscık ilçesine hareket eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gölcük Tabiat Parkı'na uğradı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun parkı gezmesi BOLU - Bolu Belediyesi'ni ziyaretinin ardından Kıbrıscık ilçesine hareket eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gölcük Tabiat Parkı'na uğradı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Gölcük Tabiat Parkı'nı gezdi

Kemal Kılıçdaroğlu, Gölcük, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 06:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kemal Kılıçdaroğlu: Gerçekleri konuşalım, CHP'nin çok hataları oldu
Tarifeli uçak kullanan Kemal Kılıçdaroğlu vatandaşlarla kuyruğa girdi Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı: Diyarbakır'da 2 terörist patlayıcılarla yakalandı Yenimedya CEO'su Sümeyra Teymur, dijital medyadaki başarı sırlarını anlattı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 18:32:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Gölcük Tabiat Parkı'nı gezdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]