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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Gömeç'te

26 dakika önce

Balıkesir'de ziyaretlerde bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gömeç ilçesine geldi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Gömeç'te, System.String[]

Balıkesir'de ziyaretlerde bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gömeç ilçesine geldi.


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li Gömeç Belediyesini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'nu Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam ve çok sayıda partili belediye binası önünde karşıladı. Ziyarette belediye binası önünde halka kısa bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu, "Farklı düşüncelere saygı göstererek bir arada yaşamayı öğrenmeliyiz. Ben bunu söylediğimde kızıp saldırıyor, her türlü hakareti ediyorlar. Ama şundan emin olun ki hiç bir engel beni yolumdan döndüremez" dedi. Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam ise Kılıçdaroğlu'nu ilçelerinde ağırlamanın onurunu yaşadıklarını belirtti. Kılıçdaroğlu daha sonra Burhaniye ilçesindeki ziyaretleri için ilçeden ayrıldı. - BALIKESİR

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Balıkesir, Gömeç, Politika

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 07:00 Kaynak: İHA
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