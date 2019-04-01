Son Dakika Haberleri: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Halk Demokrasiden Yana Tavrını Koydu, Bu Bizim İçin Çok Önemli Bir...

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Halk Demokrasiden Yana Tavrını Koydu, Bu Bizim İçin Çok Önemli Bir...

45 dakika önce

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Halk demokrasiden yana tavrını koydu, bu bizim için çok önemli bir ışık."

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu:
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Halk demokrasiden yana tavrını koydu, bu bizim için çok önemli bir ışık."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:23 Kaynak: AA

Kemal Kılıçdaroğlu, Politika
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