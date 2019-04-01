CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Halk Demokrasiden Yana Tavrını Koydu, Bu Bizim İçin Çok Önemli Bir...
45 dakika önce
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Halk demokrasiden yana tavrını koydu, bu bizim için çok önemli bir ışık."
CHP
Genel Başkanı Kılıçdaroğlu
: "Halk demokrasiden yana tavrını koydu, bu bizim için çok önemli bir ışık."
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:23 Kaynak: AA
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da Oyunu Kullandı
Son Dakika! Kılıçdaroğlu: Bizim Elimizdeki Verilere Göre İstanbul'da Seçimi Ekrem İmamoğlu Kazandı
İstanbul Beyoğlu'na Batmanlı Muhtar!
AK Parti'nin İzmir Adayı Nihat Zeybekçi'nin Sandığından CHP Adayı Tunç Soyer Çıktı