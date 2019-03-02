Son Dakika Haberleri: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Hatay'da

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Hatay'da

30 dakika önce

- CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Antakya Demirciler Sitesi'ni ziyaretinden detay CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun demirci esnafıyla sohbet etmesi ve birlikte demir dövmesi HATAY - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bazı programlara katılmak için Hatay'a geldi.

- CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Antakya Demirciler Sitesi'ni ziyaretinden detay
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun demirci esnafıyla sohbet etmesi ve birlikte demir dövmesi HATAY - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bazı programlara katılmak için Hatay'a geldi. Kılıçdaroğlu, Antakya Demirciler Sitesi'ni ziyaret ederek demirci esnafıyla sohbet etti. Birlikte demir dövdü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 02:34 Kaynak: AA

Antakya, Hatay, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel
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