CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Hatay'da
30 dakika önce
- CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Antakya Demirciler Sitesi'ni ziyaretinden detay CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun demirci esnafıyla sohbet etmesi ve birlikte demir dövmesi HATAY - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bazı programlara katılmak için Hatay'a geldi.
- CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Antakya Demirciler Sitesi'ni ziyaretinden detay
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun demirci esnafıyla sohbet etmesi ve birlikte demir dövmesi HATAY - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bazı programlara katılmak için Hatay'a geldi. Kılıçdaroğlu, Antakya Demirciler Sitesi'ni ziyaret ederek demirci esnafıyla sohbet etti. Birlikte demir dövdü.
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 02:34 Kaynak: AA
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