CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Hatay'da

- CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Antakya Demirciler Sitesi'ni ziyaretinden detay CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun demirci esnafıyla sohbet etmesi ve birlikte demir dövmesi HATAY - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bazı programlara katılmak için Hatay'a geldi.

- CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Antakya Demirciler Sitesi'ni ziyaretinden detay

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun demirci esnafıyla sohbet etmesi ve birlikte demir dövmesi HATAY - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bazı programlara katılmak için Hatay'a geldi. Kılıçdaroğlu, Antakya Demirciler Sitesi'ni ziyaret ederek demirci esnafıyla sohbet etti. Birlikte demir dövdü.

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