CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İBB'nin Fatih'te yürüttüğü projeleri inceledi - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Unkapanı ve Süleymaniye'de devam eden projeleri ile Yerebatan Sarnıcı'nda incelemelerde bulundu.

Kılıçdaroğlu, İstanbul'daki programı kapsamında ilk önce Fatih Unkapanı'ndaki Eminönü-Alibeyköy tramvay hattı ile Haliç Kıyıları Yeşil Koridor ve Yaşam Vadisi Projesi'ne ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Kemal Kılıçdaroğlu'na ziyaretinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da eşlik etti. İmamoğlu, Unkapanı'nda yürüttükleri çalışmalara ilişkin Kılıçdaroğlu'na bilgi vererek, burada kanal, tünel geçişi, köprülü kavşak, metro, peyzaj ve meydan gibi altı önemli işi yaptıklarını ifade etti.

Kılıçdaroğlu'nun vasıtasıyla kamuoyunu bilgilendirmek istediklerini söyleyen İmamoğlu, "Çünkü kamuoyu şöyle bakıyor, biraz eleştiri yazdılar bize; 'Bir kavşağı yapamadınız, burada kavşak yok.' Kavşağı 70 günde yaptık. Mesele kavşak değil. 60-70 sene, bir daha dokunulmayacak bir sahil bandını, tramvay geçişini ve köprülü kavşağı yapıyoruz. Atatürk Köprüsü'nün tamir, tadilat sürecini arkadaşlarım yönetecek. Dileğimiz burada yeni bir tasarımı orta vadede çalışmak." diye konuştu.

Unkapanı'ndaki incelemelerinin ardından Süleymaniye'ye geçen Kılıçdaroğlu, bölgedeki tarihi yapılarda yürütülen restorasyon çalışmalarını inceledi.

Kılıçdaroğlu'nun Yerebatan Sarnıcı'ndaki inceleme gezisi ise basına kapalı gerçekleştirildi.

Ziyaretlerde CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve bazı CHP'li milletvekilleri de yer aldı.