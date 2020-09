CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, il başkanları toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, il başkanlarının görevinin zor işleri başarmak olduğunu belirterek, "Zor işleri başaramayacaksanız il başkanı olmanın bir mantığı yok. Zor işleri başaracağız, o zaman iktidar olabiliriz" dedi.

CHP Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP il başkanlarıyla video konferans yöntemiyle görüştü.

Partisinin iktidara gittiğini, tüm il başkanlarının bu heyecanı yüreklerinde hissetmesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, bu nedenle herkesin "İktidara yürüyen bir il başkanı" sorumluluğu içinde çalışmasını istedi.

İl başkanlarının, parti üyesinin olmadığı yerlerde partiye üye kaydetmesi gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, bu yapıldığı takdirde sonuç alabileceklerini kaydetti.

Son yerel seçimde çok az oyla seçimi kaybettikleri yerler üzerine yoğunlaşılmasını isteyen Kemal Kılıçdaroğlu, "Demek ki az oyla kaybettik, orada bir tabanımız oluştu. O tabanı diri tutmak lazım. Oralara ağırlık vermek lazım." diye konuştu.

"İktidar tek başına bir kişinin çalışmasıyla olmuyor"

Her il başkanının, "Şu ilçede seçimi kıl payı kaybettik, buraya ağırlık verilecek", "Şu şu köyde, beldede hiç üyemiz yok" şeklinde kendisine liste çıkarması gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Her il başkanı için bir performans belirleyeceğiz. Her il başkanının bir karnesi olacak. Belirlenecek performans kriterlerine hangi il başkanının uyup uymadığını, hangi il başkanının çalışıp çalışmadığını hepsini alacağız koyacağız bir tarafa. Madem ki iktidar istiyoruz, iktidar tek başına bir kişinin çalışmasıyla olmuyor. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Söylem birliği, güç birliği, eylem birliği yapmak zorundayız. Yapabilirsek başarılı oluruz. Performans kriterleri olacak. Size bunları önceden göndereceğiz. Her il başkanı bilecek, bu performansa uyuyor muyum, uymuyor muyum, ürettim mi, üretmedim mi, yeni üyeler kazandırdım mı, kazandırmadım mı? Bunlara bakılacak. Bu çerçevede yol haritası çizmiş olacağız. İl başkanının görevi zor işleri başarmaktır. Zor işleri başaramayacaksanız il başkanı olmanın bir mantığı yok. Zor işleri başaracağız, o zaman iktidar olabiliriz. İktidar olabilmek için hepimizin ortak mücadele vermesi lazım."

İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi anlatılacak

CHP tarihinde beyannamelerin önemli yer tuttuğunu belirten Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 1959'da yapılan 14. kurultayında kabul edilen İlk Hedefler Beyannamesi'ni hatırlattı. Kemal Kılıçdaraoğlu, Anayasa Mahkemesi ve yargının bağımsızlığından bahseden İlk Hedefler Beyannamesi'ndeki maddelerden pek çoğunun, daha sonra belli dönemlerde hayat bulduğunu anlattı.

Partisinin son kurultayında ise İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi'ni yayınladıklarına işaret eden Kılıçdaroğlu, her il, ilçe başkanı, her milletvekili, her parti meclisi üyesinin bu beyannameyi cebinde taşımasını, bir tane muhtara, bir tane kanaat önderine vermesini istedi. Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Burada toplumu rahatlatacak, umut verecek, gelecek vadeden düzenlemeler var. Bu anlatılacak. Bunu anlatmak için Genel Merkez olarak bir hazırlık yapıyoruz. Bu konuyu anlatmak için bir grup gerekirse akademisyen, bir grup milletvekili, bir grup parti meclisi üyemiz, gerekirse MYK üyelerimiz, gelecekler önce örgütlere İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi'ni anlatacaklar. Sonra bunları siz gittiğiniz her yerde anlatacaksanız. Bunu sizden istiyoruz. Çünkü bu bizim tarihimizde ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinde çok önemli bir belgedir. Gelecekte Türkiye'nin çağdaş anlamda demokratikleşme standartlarını yakalaması için öngörülen hedefleri belirliyor. Aynı zamanda büyüme, siyasetin saygınlık kazanması bütün düzenlemeler bunun içinde üç aşağı beş yukarı yer alıyor."