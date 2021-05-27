CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Isparta'da işçilerle gül topladı - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Isparta'da işçilerle gül topladı

27.05.2021 10:25
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Isparta'da işçilerle gül topladı, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Isparta'da devam eden gül hasadına katılarak, bahçelerde işçilerle birlikte gül topladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Isparta'da devam eden gül hasadına katılarak, bahçelerde işçilerle birlikte gül topladı. Gülün Türkiye açısından bir hazine olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Dünya gülyağı üretimi açısından bir numaralı kent Isparta. Bu özelliğinin korunması lazım" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Isparta'da sabahın ilk ışıklarıyla birlikte başlayan gül hasadına katıldı. Gönen ilçesindeki bir gül bahçesini saat 05.45'te ziyaret eden Kılıçdaroğlu, burada işçilerle birlikte gül çiçeği topladı. Beline gül çuvalını bağlayan Kılıçdaroğlu'na gül toplarken Halime Karaöz isimli gül işçisi eşlik etti. Karaöz, bu sene havaların kurak gitmesi nedeniyle gül çiçeğinde verimin düşük olduğunu söyledi.

"Çocuk sahibi olmak istiyorum"

Halime Karaöz, gül topladıktan sonra Kılıçdaroğlu'ndan bir talebi olduğunu belirterek, "Başkanım benim çocuğum yok. Beni tedavi yaptırır mısın" diye sordu. Kılıçdaroğlu "Olur" diyerek danışmanından Karaöz'ün telefon numarasını almasını istedi.

Kılıçdaroğlu, daha sonra gül işçileriyle birlikte yer sofrasında kahvaltı yaptı.

"Dünya gülyağı üretimi açısından bir numaralı kent Isparta"

Gönen Belediyesi'ni de ziyaret eden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulundu. 'Isparta' denilince 83 milyon vatandaşın aklına gül geldiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Sadece Türkiye için değil dünya için önemli bir merkez. Gül ve üreticilerin desteklenmesi lazım. Bu yıl fiyatın en az 7.5 lira olması lazım. Ayrıca buranın aromatik bitkiler açısından da bir merkeze dönüşmesi lazım. İşçiler çalışıyor, emek harcıyorlar. Gül fiyatının şuanda açıklanmamasından onlar da şikayet ediyorlar. Onlar iyi bir fiyat verilirse iyi bir gelir elde ederiz diyorlar. Hükümetten bekliyoruz, arzu ediyoruz. Taban fiyat bekliyoruz. Gül üreticisi şunun ya da bunun eline düşmesin. Türkiye açısından hazine bu. Dünya gülyağı üretimi açısından bir numaralı kent Isparta. Bu özelliğinin korunması lazım" diye konuştu.

Belediye ziyaretinin ardından Kılıçdaroğlu, Gönen Meslek Yüksekokulu kampüsü içerisinde bulunan eski Köy Enstitüsü ürünlerinin bulunduğu İsmail Hakkı Tonguç Sergi Salonu'nu gezerek, burayla ilgili bilgi aldı.

Kılıçdaroğlu, Gönen ziyareti sonrasında Burdur'un Bucak ilçesine hareket etti. - ISPARTA

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Isparta'da işçilerle gül topladı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Isparta'da işçilerle gül topladı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Isparta'da işçilerle gül topladı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Isparta'da işçilerle gül topladı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Isparta'da işçilerle gül topladı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Isparta'da işçilerle gül topladı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Isparta'da işçilerle gül topladı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Isparta'da işçilerle gül topladı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Isparta'da işçilerle gül topladı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Isparta'da işçilerle gül topladı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Isparta'da işçilerle gül topladı

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye, Isparta, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Isparta'da işçilerle gül topladı - Son Dakika


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