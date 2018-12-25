CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "İşsizlik, İşsizlik,işsizlik. Millet İşsizlikten Kendini Yakıyor"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İşsizlik, işsizlik,işsizlik. Millet işsizlikten kendini yakıyor" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İşsizlik, işsizlik,işsizlik. Millet işsizlikten kendini yakıyor" dedi.



CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Toplantısı'ndan sonra kendisine yöneltilen CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar arasındaki polemiğe ilişkin sorusuna, "İşsizlik, işsizlik,işsizlik. Millet işsizlikten kendini yakıyor" diyerek karşılık verdi. - ANKARA

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