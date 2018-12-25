Son Dakika Haberleri: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "İşsizlik, İşsizlik,işsizlik. Millet İşsizlikten Kendini Yakıyor"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "İşsizlik, İşsizlik,işsizlik. Millet İşsizlikten Kendini Yakıyor"

7 dakika önce

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "İşsizlik, işsizlik,işsizlik. Millet işsizlikten kendini yakıyor"ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İşsizlik, işsizlik,işsizlik. Millet işsizlikten kendini yakıyor" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "İşsizlik, işsizlik,işsizlik. Millet işsizlikten kendini yakıyor"

ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İşsizlik, işsizlik,işsizlik. Millet işsizlikten kendini yakıyor" dedi.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Toplantısı'ndan sonra kendisine yöneltilen CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar arasındaki polemiğe ilişkin sorusuna, "İşsizlik, işsizlik,işsizlik. Millet işsizlikten kendini yakıyor" diyerek karşılık verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 05:00 Kaynak: İHA

Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi, Politika
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